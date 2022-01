Azt, hogy a “bikázás” kifejezés honnan ered a magyar autós zsargonban, azt pontosan nem tudjuk, azzal kapcsolatban viszont tudunk néhány hasznos tanáccsal szolgálni, hogy miként kell ezt a műveletet kivitelezni.

Miért “bikázás” a bikázás? Állítólag a honvédségnél a kétkerekű kézikocsira szerelt 240 Ah-s (2×120) akkumulátort nevezték “bikának”. Ezzel rúgták be a tehergépjárműveket, harcjárműveket, ha lemerültek, például télen, a nagy hideg miatt.

1. Hány voltos?

Ez a legfontosabb! A mai autók 99,9 százaléka 12 voltos elektromos rendszerű, de a pozitív és a negatív pólus többszöri ellenőrzése előtt azt is nézzétek meg, hogy mindkét autó elektromos rendszere azonos feszültségű-e? Tehát 6 voltos Trabantot nem bikázunk 12 voltos Rolls-Royce Ghostról, 12 voltos Ladát 48 voltos új Audi A8-ról. Ritkán futhattok bele, de nagy lesz a baj, ha nem ez a lépés volt az első.

2. Mit hová csatlakoztassunk?

Bikázáskor először az akkumulátorok pozitív sarkait – ez a piros, vagy “+” jellel jelölt bütyök – kössük össze értelemszerűen a piros színű kábellel, majd a fekete “-” pólus jön a fekete kábellel. Zárt térben, régóta gyengülő akksinál praktikusabb az indítandó autón egy testpontra kötni a fekete vezeték csipeszét – fényezetlen, nagy, tiszta fémfelületet keressünk, a motorblokk környékén. Ha ez megvan, indítsuk be a működő autót – ilyenkor az már elkezdi tölteni a saját mellett a másik autó megroggyant akksiját is, illetve a 14 volt körülire emelkedő feszültséggel az indítás is könnyebb lesz. Még mielőtt nekilátsz a lemerült autó indításának, ellenőrizd, hogy behúztad-e a kéziféket és üresben van-e a váltó. Ha minden oké, kuplung be és mehet az indítás. Ha már jár a motor, leveheted a kábeleket – kezd a feketével – és mehetnek vissza a csomagtartóba.

3. Mennyi ideig bikázzunk?

Ne feledjük, hogy a videón is emlegetett “áttöltés”, ami után egy dermedtre merült akkus autóban érdemes indítózni, 8-10 perc, és közben járjon a donorautó motorja legalább 2000-2500-as fordulatszámon. Ha csak kicsit gyenge az akku, akkor elég összekötni őket és hamarabb indíthatunk. Ha életre kelt a motor, menjünk legalább 40-50 kilométert országúton vagy autópályán, hogy az akkumulátort teljesen feltölthesse a generátor.

4. Milyen kábelt használjunk?

Ujjnyi vastag rézdrótos kábelt vegyünk bikázni, szélesre nyitható karmokkal. Ilyen kábelt bármelyik autós áruházban vagy a legtöbb benzinkúton lehet vásárolni. Arra is figyeljünk, hogy elég hosszú legyen a kábel, a kétméteres nagyon sok esetben kevés lesz. És csak végszükség esetén, de inkább soha!!! ne fabrikáljunk “bikázózsinórt” egy hosszabbító megblankolásával, a kábel keresztmetszete nem alkalmas nagy indítóáram átvitelére. Mind mindenből, bikakábelből is okos dolog minőségit vásárolni, ha használni is akarod, nemcsak dísznek kell a csomagtartóba. Ugyan kisebb lökettérfogatú benzinmotorokhoz a kisebb keresztmetszetű vezeték is elég lehet, de egy combosabb dízelmotor bebikázásához már kell a vastagabb kábel.

5. A csatlakozó is fontos

Azt az imént tisztáztuk, hogy egy vékony dróton nem megy át annyi áram, ami elég lenne az indításhoz. Ez érvényes a krokodilcsipeszekre is, ha hányaveti módon csíptetik őket az akkusarukra, akkor ott sem megy majd át a szükséges árammennyiség, közben pedig csúnyán felmelegszik a csatlakozó, illetve a vezeték, rosszabb esetben pedig az alacsony olvadáspontú ólomsaruk is károsodhatnak.