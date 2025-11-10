Tökéletesen keretbe foglalta az idei évét a Corvette sportautó-csapata, miután érdekes közjáték játszódott le az endurance-világbajnokság (WEC) bahreini idényzáró futamán. Már csak alig több mint egy óra volt hátra a nyolcórás versenyből, amikor az amerikaiak egyik gyári pilótája, Daniel Juncadella elég határozottan adta BMW-s ellenfele, Augusto Farfus tudtára, hogy egyáltalán nem volt kibékülve a védekezésével.

Miközben egymás mellett autóztak, Juncadella kinyúlt az autója oldalablakán, és mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, úgy mutatott be a középső ujjával a versenyzőtársának.

A versenyfelügyelők sem voltak különösebben elragadtatva a számos túraautó- és GT-bajnokságot megjárt korábbi Forma–3-as Európa-bajnok reakciójától, így az esetet a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egy 5000 eurós, átszámítva több mint 1,9 millió forintnak megfelelő pénzbüntetéssel „jutalmazta”, igaz, abból egyelőre „csak” 1000 eurót, azaz alig 400 ezer forintot kell befizetnie.

Kísértetiesen hasonlít a 34 éves spanyol megnyilvánulása arra, amit az év eleji daytonai 24 óráson egyszer már láthattunk. Akkor szintén egy sárga Corvette-é volt az egyik főszerep, és ugyancsak Farfus volt a középső ujj „címzettje”, azzal a különbséggel, hogy nem Juncadellát, hanem Tommy Milnert haragította magára a rutinos brazil versenyző, mint arról korábban a Vezess is beszámolt:

„Szégyen így viselkedni profi versenyzőként”

Magától értetődő módon nagyon is megosztotta a főszereplőket az összetűzés. Amikor a büntetéséről kérdezték Juncadellát, a tettére már „Milner-üdvözletként” hivatkozott, utalva a januári incidensre.

„Nagyon ideges voltam abban a pillanatban, mert sokkal gyorsabbak voltunk. Jobban álltunk a gumikkal és az üzemanyaggal is, ezért nem gondolom, hogy ugyanazt a versenyt futottuk. Mégis úgy döntött, hogy pár körön át őrült módjára védekezik” – panaszkodott a Sportscar365 hasábjain a corvette-es.

„Mégsem ez volt a legnagyobb probléma, mert ha úgy van, örömmel veszem fel a kesztyűt, és harcolok, de ez nem pingpong. Fékezés közben bemozdulni nem a legtisztességesebb dolog, és ő már elég régóta csinálja ezt” – folytatta Juncadella. „Sok éve ismerem Augustót, remek srác, de amikor a fejére húzza a bukósisakot, szerintem megfeledkezik arról, hogy jobb lenne tisztán küzdeni. Az, hogy bemozdul a féktávon, ilyen szempontból elfogadhatatlan, mégis állandóan ezt csinálta, nekem pedig egy ponton túl elegem lett.”

„Tudtam, hogy meg fogom előzni, úgyhogy már készen álltam rá, hogy az ujjammal küldjek neki egy »Milner-üdvözletet«. Ezzel kezdtük az évet, ezzel is zártuk.”

Farfus természetesen ellenkezőleg látta a történteket. „Úgy gondolom, hogy nagyon el kellene, hogy szégyellje magát, amiért egy világbajnoki versenyen bemutatott a középső ujjával. Szégyen így viselkedni profi versenyzőként. Szörnyű példát mutat ezzel a világ számára” – akadt ki a 42 esztendős pilóta. „Szerintem semmi rosszat nem csináltam, egyszerűen pozícióért voltunk harcban. Ha nem tud elmenni mellettem, maradjon mögöttem.”

