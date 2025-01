A múlt hétvégén rendezték meg az év első rangosabb hosszútávú-versenyét, a daytonai 24 órást, ami a Porsche és a Penske Motorsport győzelmét hozta. Felipe Nasr révén a győztes egységnek egy korábbi Forma-1-es versenyző is tagja volt: a brazil Nick Tandy és Laurens Vanthoor kettősével osztozott a 7-es számú 963-ason.

Tandy számára történelmi jelentőségű volt a floridai elsőség, ugyanis

a 40 éves brit lett minden idők első versenyzője, aki a négy legrangosabb 24 órás versenyen győzni tudott.

Mindegyik sikerét a Porsche színeiben érte el, miután már 15 éve, 2009 óta a stuttgartiak kötelékében versenyez. Először a Le Mans-i 24 órást pipálta ki, amit 2015-ben nyert meg Nico Hülkenberggel és Earl Bamberrel karöltve. 2018-ban a Manthey Racinggel a Nürburgringen, míg 2020-ban a Rowe Racing pilótájaként Spa-Francorchamps-ban húzta be az egynapos viadalt.

Tandy a leintés után nem titkolta, hogy már csaknem öt éve reménykedett abban, hogy összejöhet számára a mesternégyes. „Elég hihetetlen, hogy én vagyok az első, akinek ez összejött” – idézte a szavait a Motorsport.com. „Pedig már arra is büszke lehetsz, ha részt vehetsz ezeken a versenyeken, ráadásul olyan autóval, amiben a győzelemért harcolhatsz. 2020-ban attól a naptól fogva szerettem volna ezt is kipipálni a listán.”

Daytonában nemcsak Tandy rekordja tette emlékezetessé a 24 órás versenyt, hanem egy korábbi összetűzés is. A futam egy pontján a 4-es rajtszámú Corvette-et terelgető Tommy Milner – megközelítőleg 290 km/órás sebességnél – az oldalsó ablakon kinyúlva, a középső ujjával fejezte ki nemtetszését Augusto Farfusnak.

