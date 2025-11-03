Elmúltak azok az idők, amikor a világ mindenáron tisztán elektromos tanulmányautókat akar látni. Egy átgondolt plug-in hibridnek nagyobb az esélye a piacon, ezért az autógyártók is újraálmodták a jövőt, amely lássanak csodát, belső égésű motorral is kellően izgalmas tud lenni – sőt, akár szénsemleges is.

Vegyük például a Mitsubishi Elevance (a nevet alighanem az „elevation” és „relevance”, azaz „magasság” és „jelentőség” szavakból gyúrták össze) tanulmányautót, amelynek négy kerekét négy villanymotor hajtja – hátul hagyományos, féltengelyes konfigurációban, elöl viszont agymotorokat alkalmaztak. Az utóbbi potenciálisan fordulékonyabbá teszi a járművet, ám erről a sajtóközleményben nem esik szó, arról viszont igen, hogy mindkét tengelyen nyomatékvektor-szabályozást tud alkalmazni a rendszer.

A hajtáslánc ötödik erőforrása egy belső égésű motor, amely szénsemleges (szintetikus vagy bio) üzemanyaggal is üzemeltethető. Az elképzelés szerint az Elevance elsősorban villanyautóként közlekedne, köszönhetően nagy kapacitású akkumulátorának – pontosabb információk nem állnak rendelkezésre, de elképzelhető, hogy hagyományos párhuzamos hibrid rendszer helyett fedélzeti áramfejlesztővel (hatótávolság-növelővel) szerelt elektromos kiépítésről van szó.

A Mitsubishi Elevance belső tere mindenesetre hagyományos dízelmotorral is figyelmet érdemelne. Az extrém mélyre lehúzott oldalablakok miatt az utascella és a karosszéria látványosan különválik, a hat ülést mintha egy, a vázba beültetett üvegkapszulában helyezték volna el. Az első ülések 180 fokban megfordíthatók, az így kapott, szalonszerű tér a B-oszlop nélküli, szekrényajtóként feltárható oldalajtók jóvoltából ténylegesen kihasználható.

A vezetői környezet lényegre törő. A szélvédő alatt oszloptól oszlopig képernyők húzódnak – a két szélső a tükröket helyettesíti, középen a infotainment rendszer kijelzője található. A kormány agyába kijelzőt integráltak. Ez a mesterséges intelligencia alapú személyi asszisztens kezelőfelülete. Az AI programokat, úti célokat javasol, és a menetkörülmények ismeretében a beállítások módosítására is ajánlatot tesz.

Az Elevance tanulmány szerves része a harmonizáló megjelenésű lakókocsi, amelyben a hálóhelyek mellett egy konyha és egy fürdőszoba is helyet kapott. Saját energiaforrás helyett a SUV plug-in hibrid rendszere biztosítja a lakókocsi működtetéséhez szükséges energiát.

A nagy kérdés persze, hogy mi kerülhet át a sorozatgyártásba egy ilyen extravagáns tanulmányból, és hogy a szériaváltozatot vajon milyen néven fogják forgalmazni…