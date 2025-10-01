A Stellantis autóipari konszern a gyenge európai kereslet miatt ideiglenesen leállítja a termelést a franciaországi Mulhouse üzemében – jelentette be a cég kedden.

Az indoklás szerint a termelés átmeneti leállítása a “nehéz” európai piaci helyzethez való alkalmazkodást és a készletgazdálkodás hatékonyabbá tételét szolgálja az év végi időszakban. Korábban a Stellantis hasonló ideiglenes leállásokról döntött hat üzemében, többek között a párizsi poissyi és az olaszországi pomiglianói üzemekben is.

A lépés mintegy kétezer munkavállalót érint a gyár 4700 fős dolgozói állományából. Az üzem főként a Peugeot 308 és 408 típusokat, valamint a DS7 modelleket gyártja.

Az olasz FIOM-CGIL szakszervezet által nyilvánosságra hozott tanulmány szerint Olaszországban a Stellantis munkavállalóinak száma jelentősen csökkent az elmúlt években: 2020 és 2024 között 37 288-ról 27 632-re esett vissza, ami 9656 munkahely megszűnését jelenti. Az olaszországi gyártás volumene is drasztikusan csökkent, 2004 óta több mint 515 000 autóval kevesebbet gyárt évente a csoport.

A szakszervezeti vezető, Michele De Palma a “kudarc” jeleként minősítette a tendenciát.

2025 első fél évében 90 ezer darabbal, mintegy hat százalékkal kevesebb autót adott el a Stellantis francia-olasz autógyártó az egy évvel korábbinál, a nagy visszaesést Amerikában, a Közel-Keleten és Észak Afrikában könyvelheti el. Eközben viszont Magyarországon új autógyár nyílt meg Debrecenben, ahol a Vezess járt is: