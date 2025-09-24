A gyér piaci kereslet (valamint a Tonale esetében a Trump-vámok miatt összeomlott észak-amerikai értékesítés) miatt csökkenti a termelést, és ezért mintegy hat üzemében átmenetileg szünetelteti a munkát a Stellantis-csoport.

A fennakadás olyan modelleket érint, mint a Fiat Panda és az Alfa Romeo Tonale (Pomigliano, Olaszország), vagy a DS3 és az Opel Mokka (Poissy, Franciaország). Az előbbi helyszínen szeptember 29-től október 6-ig állnak a gyártósorok, a Párizs melletti üzem október 13-tól egészen a hónap utolsó napjáig szünetelteti a termelést. Szintén leállás várható Tichyben (Lengyelország), Eisenachban (Németország), valamint két spanyolországi üzemben.

Arról nincs információ, hogy összesen hány munkavállaló érintett a kényszerpihenőben, de valószínűleg tízezres léptékről beszélünk: csak Pomiglianóban 3800 embert küldenek haza.

Miközben január és augusztus között mindössze 0,3 százalékkal nőttek az újautó-eladások Európában, a Stellantis-csoport 6,6 százalékos mínuszban zárta az év első kétharmadát.

A cégvezetés olyan új generációs kisautóktól várja a darabszámok (és a bevételek) növelését, mint a Citroën C3, az Opel Frontera vagy a Fiat Grande Panda.