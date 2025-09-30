A partifecske (Riparia riparia) nemzetközileg védett, Magyarországon veszélyeztetett fajnak számít. Mivel jellemzően függőleges löszfalakban alakítja ki fészkét (innen kapta a nevét), ezek eróziója, az áradások, de az építkezések is kritikusan érintik a madár életterét.

5 fotó

Európa legkisebb fecskefajáról van szó, testhossza 10-12 cm, szárnyfesztávolsága 26-29 cm, testének tömege 11-16 gramm. Jellemzően csapatosan szállnak és telepednek meg, egy-egy fészkelőhelyen száz, vagy akár ezer pár is családot alapíthat.

Ezért is fontos minden olyan kezdeményezés, amely biztosítja ezeknek a madaraknak a megfelelő költőhelyet – akár a természetes helyszínek stabilizálásával, akár mesterséges költőfalak építésével.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár ez utóbbit választotta, és ezzel két hazai környezetvédelmi elismerésben is részesült: a a Trade magazin versenyén a Fenntarthatóság szimbóluma elismerést nyerte el, míg a Green Cloud és a Portfolio Csoport közös versenyén a Green Awards különdíjat érdemelte ki.

A költőfal egyébként csak része a Mercedes-Benz gyár ornitológiai erőfeszítéseinek: a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek közreműködésével 2024-ben először végeztek madárgyűrűzést a gyár területén, az idei madárgyűrűzésen pedig már nemcsak a vállalat munkatársai, hanem kecskeméti iskolások is részt vettek.

A számítások szerint a projekt legalább egy évtizedre biztosítja a partifecskék biztonságos költését a gyár mellett.

Nem a Mercedes-Benz hazai kezdeményezése az egyetlen, amely élethelyek teremtésével, megőrzésével segíti a biodiverzitást. A Toyota beporzóbarát területeket alakít ki létesítményei mellett, a Bentley méh-mentésbe kezdett, ahogy a Rolls-Royce és a Lamborghini is kaptárakat létesített üzemeinél.