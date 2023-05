Bár itthon inkább csak a politikai hecckampány keretében hallottunk róluk a közelmúltban, kulturáltabb helyeken tisztában vannak vele, hogy a méhek kulcsfontosságú szerepet töltenek be, a virágok porzását végző zümmögők eltűnése alapjaiban rengethetné meg a mezőgazdaságot és így a teljes emberi civilizációt, tehát érdemes rájuk vigyázni, akár mesterséges „legelőket” építeni számukra.

Az autógyártók különösen aktívak ezen a téren, a gyárak üres területei ideálisak erre, ráadásul az adott márkák a méhlegelőkön-méhészeteken keresztül is mutathatják környezettudatosságukat. Win-win.

Az Alpine, az Audi, a BMW, a Chrysler, a Ford, a Honda, a Jaguar Land Rover, a Lamborghini, a Mahindra, a Mercedes, a Porsche, a Renault, a Rolls-Royce, a Toyota, az Opel és a Volkswagen is tart fenn méhlegelőket, ahogy a feljebb nem említett Bentley is, amely május 20., a méhek világnapja alkalmából örömteli hírt is tett közzé a témában.

A brit luxusautó-gyártó a világnap apropóján bővítette saját méhészetét, a crewe-i populációt hét új kaptár telepítésével 600 ezerről 1 millió egyedre növelte.

Az első Bentley Bees, azaz Bentley-méhek szűk öt évvel ezelőtt kerültek a gyártóhoz a fenntarthatósági programjuk keretében, a helyi biodiverzitás növelésére. Azóta több mint 2000 üveg mézet termeltek már – ennek bő felét csak tavaly –, és miután most tízről 17-re növelték a kaptárak számát, joggal bíznak a Bentley-nél abban, hogy jelentősen túl is szárnyalhatják a 2022-es eredményt.

A Bentley a méhek számára mintegy 100 fát és 5000 nárciszt, valamint egyéb virágokat is telepített Crewe-ban.

Az elkészült méz nem kerül kereskedelmi forgalomba, nagy részét az autógyártó a munkatársai között osztja szét, emellett VIP-ügyfeleik, partnereik kapnak belőle ajándékcsomagokat.