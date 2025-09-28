Az autóiparban mindig is voltak Szent Grálként tisztelt célok: olyan, nehezen elérhető technológiák, amelytől korszakváltást várt mindenki. Ilyen volt egykor az atomhajtású automobil, aztán jöttek a repülő autók (ebben még ma is sokan hisznek, bár a paradigma megváltozott), és persze ott van a szilárd elektrolitos akkumulátor, röviden a szilárdtest akku vagy SSB (solid state battery.) Ennek megvalósulásával az energiasűrűség (és ezáltal a hatótávolság), a biztonság és az élettartam terén egyaránt szintet léphet a járműipar – csak hát egyelőre nehézkesen és méregdrágán lehet csak gyártani.

Ezzel együtt mindig nagy szó, amikor egy autógyártó működő prototípust mutat be, hiszen annyival is közelebb kerülünk a piaci bevezetéshez – kár, hogy ennek a remélt dátuma valahogy mégis mindig egyre távolodik.

4 fotó

Most a Volkswagen-csoport mutatta be a maga kísérleti szilárdtest-akkuját. Az nem meglepő, hogy a motorsportban tesztelik a technológiát, az viszont igen, hogy melyik márkával: az Audi alá tartozó Ducati motorkerékpár-gyártóval.

A választás nem véletlen: az eredetileg 2019-ben útjára indított FIM MotoE világbajnokság résztvevői 2023 óta mind a Ducati elektromos prototípusával versenyeznek. Noha a 2025-ös évad végével bizonytalan ideig szüneteltetik a szériát, a Ducati folytatja a fejlesztést, egy nagyon egyszerű okból: noha az elmúlt három évben szerzett tapasztalatokat felhasználva mostanra 8,2 kg-ot le tudtak faragni az akkumulátor tömegéből, a V21L prototípus még mindig nehezebb, és rövidebb hatótávolsággal bír, mint hagyományos, belső égésű motorjaival szerelt fivérei.

Erre hozhat megoldást a szilárdtest-akkumulátor, amelyet a Volkswagen érdekeltségi körébe tartozó amerikai QuantumScape fejlesztett ki. A VW és a QuantumScape 2012 óta dolgozik együtt, az autógyártó 2018-ban 100 millió dolláros befektetéssel vált többségi tulajdonossá; ekkor jelentették be, hogy közösen szilárdtest-akkumulátor fejlesztésébe fognak. 2020-ban további 200 millió dollárt injektált a vállalatba a Volkswagen. A QuantumScape 2024 elején bejelentette, fél évre rá pedig bemutatta ennek az SSB-nek az első prototípusát.

A Ducati V21L jelenlegi konfigurációjában 120 kW-os (163 LE), olajhűtésű villanymotort alkalmaz, 3,0 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 270 km/óra. A Ducati hagyományai szerint térhálós acélvázra épülő verseny-motorkerékpár tömege 258-280 kg, a féket a Brembo, a keréktárcsákat a Marchesini szállítja. Az akkumulátor kisfeszültségű Li-Ion egység, amely a beépített egyenáramú töltővel 20 perc alatt tölthető 0-ról 85 százalékra.

