Az alábbiakban olyan különleges találmányokat gyűjtöttünk össze, amelyek egyszerre furcsák és zseniálisak – legalábbis elméletben.

1. Ford Nucleon – az atommeghajtású autó álma

1958-ban a Ford bemutatott egy futurisztikus tervet, amelyben egy autót miniatürizált nukleáris reaktor hajtott volna. A cél az volt, hogy egyetlen „töltéssel” több ezer kilométert megtegyen. Bár izgalmasan hangzott, a technológia túlságosan veszélyesnek bizonyult: a reaktor elhelyezése, biztonsága és költsége szinte megoldhatatlan problémákat jelentett. A Ford Nucleon végül makettként végezte, de remekül mutatja, hogy a jövőtől sosem féltünk álmodni.

2. Toyota Pod – együtt sírunk, együtt nevetünk

A tanulmány közlekedési eszköz helyett igazi partner az utazásban. Összesen 10 érzelmi állapotot képes kifejezni a p.o.d., a szomorúságtól a meglepettségen át egészen a boldogságig. Érzelmeiről színes fényekkel és a rádióantenna segítségével farkcsóválással is tájékoztathatja környezetét. Ha ideges a vezető, vörös és narancssárga árnyalatok virítanak a kocsi orrán és farán. Ha a vezető lecsillapodott, a harci színek kékre szelídülnek.

A p.o.d. képes megismerni és megérteni a vezetőt és az első utast. Aki sportos vezetésre vágyik, azt keményre váltó rugózással és jobban kihúzatott fokozatokkal örvendezteti meg. Nyugodt pillanatokban a minél kényelmesebb rugózásra és az alacsony fogyasztásra összpontosít az autó.

3. Rinspeed sQuba – kaland a víz alatt

A dizájnját James Bond híres víz alatti autója inspirálta, és a sofőr számára búvárfelszerelést is biztosított. Bár sosem került sorozatgyártásba, egyedi bemutatóautóként óriási figyelmet kapott. A sQuba a Lotus Elise-re emlékeztet, a teljesítménye azonban a brit rokon közelébe sem ér. A sQuba elektromotorja 73 lóerőt présel ki magából, a végsebessége pedig 120 km/óra. A 920 kg-os tömeg miatt az autó lítium-ion akkumulátorai a szokásosnál tovább bírják.

A sQubát két hátsó propeller hajtja, a felszínen 6, a víz alatt 3 km/óra sebességgel, merülési mélysége legfeljebb 10 méter. Bár első pillanatra meghökkentőnek tűnhet, hogy épp egy nyitott autó merül a víz alá, de igazából nagyon is jó megoldás ez – a zárt autó tetőszerkezetének nagyon erősnek kellene lennie, hogy kibírja a nyomást, ami jelentősen növelné a tömeget. Az utasok részére beépített lélegeztetőkészülékek állnak rendelkezésre.

4. Pontiac Aztek – kempingezésre született

A Pontiac Aztekot gyakran emlegetik az autóipar egyik legcsúnyább modelljeként, de van, amiben meglepően jó volt, kempingezésre első osztályú megoldást kínált. Az autó hátuljához rögzíthető kiegészítővel a tulajdonosok mini lakókocsivá alakíthatták járművüket. Bár a sátor praktikus volt a kempingezőknek, az autó borzalmas dizájnja és gyenge minősége miatt az Aztek megbukott. Ma viszont kultikus státuszú, különösen a „Breaking Bad” rajongók körében.

5. BMW GINA – szövetből készült karosszéria

A BMW 2008-ban mutatta be a GINA nevű koncepcióautót, amely rugalmas szövetborításával forradalmasította az autó dizájnját. Az innovatív anyag lehetővé tette, hogy az autó formája mozgás közben is változzon. A fényszórók és a motorháztető például a szövet alól „nyíltak ki”, mint egy élő organizmus.

Ha a vezetőnek a motortérben lenne dolga, akkor a motorháztető középen fél méteres rés nyithat, ahol a motorolaj, vagy a hűtőfolyadék betölthető, mialatt hátul a zárófüggönnyel egy szabványos koffernek kialakított hely nyitható meg. Belül is szinte él az autó, hiszen amikor a motor nyugalomban van, az utastér is alszik. Ha a vezető beül, az addig rejtett fejtámlák kiemelkednek és a beszállást segítendő a műszerfalra „tapadó” kormány is a vezetőhöz közelebbi pozíciót veszi fel.

Bár a sérülékenység és a költségek miatt soha nem került gyártásba, a GINA ma is a jövő technológiájának egyik leglátványosabb példája.