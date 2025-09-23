A rendőrök szeptember 19. és 21. között nagyszabású közlekedési akciót tartottak Budán, ahol a Finn módszerrel állították meg az autósokat. Ez azt jelenti, hogy minden sofőrt megszondáztattak, de csak addig tartották fel őket, amíg az alkoholszonda megmutatta az eredményt – vagyis nagyjából 15 másodpercig.

Az akció során összesen 2755 járművezetőt ellenőriztek a Duna-hidak lehajtóinál és a forgalmasabb főutakon. Bár a legtöbben tisztán vezettek, akadtak kivételek is: 21 ember ült ittasan a volán mögé, közülük 11-nél már bűncselekmény kategóriába esett az alkoholszint. Emellett öt sofőr bódult állapotban vezetett, kettőt drogfogyasztás miatt állítottak elő, hárman pedig engedély nélkül vezettek.

a videó a hirdetés után indul

A rendőrök nemcsak az alkoholra figyeltek: 25-en a biztonsági öv bekapcsolása nélkül közlekedtek, két sofőr a piros lámpát hagyta figyelmen kívül, és 18 vezető egyéb szabálytalanság miatt kapott bírságot. Utóbbiak között akadt STOP-tábla figyelmen kívül hagyása, mobilozás, lejárt műszaki, gyerekülés hiánya vagy kötelező biztosítás nélkül közlekedés is.

Három autós forgalomból kivont járművel közlekedett, őket feljelentették.

A rendőrök szerint a módszer hatásos, hiszen gyors, hatékony és kiszűri azokat, akik veszélyt jelentenek másokra az utakon.