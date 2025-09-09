A napokban zajlik Münchenben az IAA Mobility, melyet ugyan hivatalosan szeptember 9-14. között tartanak, de az események már bőven zajlottak az elmúlt napokban. A Vezess is jelen van az autóipar egyik legfontosabbnak ígérkező idei eseményén, helyszíni beszámolóinkkal már találkozhattak az olvasók.

Persze vannak, akiknek ez az egész nagyon nem tetszik. Ilyen az Attac nevű mozgalom is, mely eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy az átláthatóbb pénzpiacért küzdjenek, de időnként a környezetvédelem kérdését is zászlójukra tűzik.

Utóbbi motiválta tüntetésüket is, melyet az IAA Mobility hivatalos megnyitójára időzítettek. Egyik aktivistájuk egy kőhöz ragasztotta magát, és letelepedett a kiállítás helyszíne, a Messe előtt, míg egy másik csoport egy tavat vett birtokba gumicsónakokkal és egy süllyedőben lévő dinoszaurusz-autó hibriddel. Transzparensükön egy olyan felirat volt olvasható, mely a busz- és vonatközlekedés használatára szólított fel.

