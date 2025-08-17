Még 2024 augusztusában történt, hogy Debrecenben megállítottak egy autóst a rendőrök. Az igazoltatáskor kiderült, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől, ennek ellenére mégis kocsiba ült. Ezt tetézte, hogy a kábítószerteszt is pozitív értéket mutatott.

A 28 éves mezősasi lakost ezért előállították a járőrök és eljárást indítottak ellene. Ez azonban nem rázta meg különösebben a férfit, mert két nap múlva újfent a volán mögé ült, és balesetet okozott Törökszentmiklóson. Ezután az autót hátra hagyva elfutott a helyszínről.

A Debreceni Rendőrkapitányság mostanáig segítségnyújtás elmulasztása, járművezetés bódult állapotban és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt folytatott eljárást vele szemben. Az eljárási cselekményeket elvégezték, az iratokat pedig elküldték az ügyészségnek.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti.

