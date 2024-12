Egy új rendelet tervezete szerint, amelyet a kormány október 23-ig bocsátott társadalmi egyeztetésre, számos terület működése megváltozhat. A cél az egyszerűbb, egységesebb ügyintézés és a digitális technológiák hatékonyabb kihasználása.

Az oktatási intézmények működése, a tűzvédelmi szakvizsgák, az egészségügyi elektronikus rendszerek használata, valamint a rendőrségi intézkedések is a változások középpontjában állnak. A kormány oldalára nemrég feltöltött dokumentum szerint a rendelet akár már 2024-ben hatályba is léphet, szúrta ki az Index.

Az egyik legjelentősebb változás a rendőri igazoltatások szabályozásában várható

A tervezet értelmében a magyar állampolgárok a hagyományos személyazonosító okmányok mellett digitális azonosítót is használhatnának. Ha a személyazonosság igazolása során kétségek merülnek fel, ellenőrző kérdéseket vethetnek be az egyenruhások. Emellett az igazoltatás során az adatokat a Schengeni Információs Rendszerben, a körözési nyilvántartásban és egyéb adatbázisokban is bekerülnek, így akár az egész Európai Unión belül igazolhatjuk a jövőben magunkat elektronikusan.

Mindezt az úgynevezett „Digitális állampolgár” applikáció kezelné – erről már korábban beszámoltunk – , amelyet telefonunkra töltehetünk le, akár már most is. Kipróbáltuk, és két opció közül lehet választani a regisztrációnál:

Befáradunk egy kormányablakba és ott elvégzik a regisztrációt kb. 20 perc alatt eSzemélyi igazolvánnyal is regisztrálhatunk, de egyelőre csak olyanokkal, amiket 2021.06.23. után állítottak ki. Aki rendelkezik ilyen aktivált elektronikus személyivel, annak ezek után már csak a digitális irat PIN-kódjára lesz szüksége a regisztráció során

Az új szabályozás és technológiai fejlesztések célja, hogy a Digitális Állampolgár Program által nyújtott lehetőségeket a rendőrségi gyakorlatba is hatékonyan integrálják, biztosítva ezzel a gyorsabb és gördülékenyebb igazoltatási folyamatokat.

Az applikációba a következő iratokat lehet „feldigitalizálni”:

személyi igazolvány,

jogosítvány,

útlevél.

Elvileg az igazoltatást végző rendőröknél az úgynevezett Novamobil-eszközparkot (amelye egy elektronikus eszköz) folyamatosan fejlesztik és és bővítik, hogy lépést tudjanak tartani a Digitális Állampolgárság applikációval, így zökkenőmentesen álhatnak át az új igazoltatási módszerre.

Egy lépéssel közelebb a modernebb közigazgatáshoz

Az új digitális állami szabályozás alapjaiban változtathatja meg az ügyintézés kultúráját Magyarországon. Az átalakítás célja, hogy az állampolgárok gyorsabban és kényelmesebben intézhessék ügyeiket, miközben a digitális azonosítók használata hozzájárulhat a modern, biztonságos közigazgatás kialakításához.

A társadalmi egyeztetés eredményeit követően dől majd el, pontosan milyen formában lép hatályba a rendelet.