A BMW Motorrad, azaz a bajor márka motorkerékpár-gyártó szárnya új kétkerekű helyett mot egy konyhai eszközt mutatott be.

Ahogy a neve is sejteti, a Big Coffee Boxer egy eszpresszógép, de abból sem akármilyen. Nem arról van szó, hogy a gépre egyszerűen rápakolták a BMW logóit, ezt a szerkezetet a ECM kávégépgyártóval közösen fejlesztették ki a motoros világban jól ismert R 18-as 1,8 literes erőforrásából.

Igen, szó szerint fogták a kéthengeres bokszerblokkot, és abba gépészkedték bele a kávéfőző szerkezetet – méghozzá a csúcskategóriás eszközökben széles körben használt, két, független vízkörös – egyik a kávéhoz, másik a tejhabosításhoz – , csendes működésű E61-es modellt.

A konyhapultra elegáns acélállványon állítható a Big Coffee Boxer, ha pedig valaki a teljes, tökéletes kávéélményt szeretné, a Dallmayr által külön ehhez a géphez készített „Italian Vibes”-ból készíti a feketét.

Tegyük hozzá, nem sokak kortyolhatnak BMW-eszpresszót, ugyanis a gép mindössze 80 példányban készül, ráadásul az ár is korlátozó tényező, 7900 euróról, azaz bő 3,1 millió forintról beszélünk.