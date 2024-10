Az 1973-as szezonra kifejlesztett Porsche 911 Carrera RSR 2.8 diadallal kezdi pályafutását, 1972 végén megnyeri a Korzika-ralit, 1973 februárjában győzelmet arat a Daytona-i 24 órás futamon, majd 3,0 literes motorral (310 LE, 270 km/óra végsebesség) és átépített futóművel szerelve a prototípusok géposztályában próbál szerencsét. Májusban harmadik helyezést ér el a Targa Florión, júniusban – ismét az eredeti, 2,8 literes motorral szerelve a Le Mans-i 24 órás GT-osztályában versenyez. A rendkívül sokoldalú konstrukció egy ideig még tesztjárműként szolgál további fejlesztésekhez, majd visszafestik a Targa Florio futamon használt harci színeire, és nyugdíjazzák a gyári múzeumban.

A Porsche motorsport-történetének ezt a szupernováját választotta egy korlátozott darabszámban elérhető eszpresszógép esztétikai kiindulási pontjául az olasz La Marzocco kávégép-specialista.

Ahogy az ötven évvel ezelőtti példakép, a különleges kivitelű Linea Micra is kétféle színben választható: az egyik a fenti, múzeumi fényképeken is látható szürke (Slate Grey Neo ) kivitel, a másik az olasz Martini Racing istálló ikonikus sötétkék-világoskék-piros sávozása.

Nem random módra jött létre az együttműködés: az 1927-ben alapított La Marzoccót a kávégép-ipar nagy innovátoraként tartják számon, a cég a mai napig kitart a kézi összeszerelés mellett, háztartási és vendéglátóipari eszpresszógépek mellett őrlőket és egyéb kiegészítőket is kínálnak, meglehetősen borsos áron.

A stílusosan 911 példányban elérhető eszpresszógép gőzölő és forróvíz-karjait a Porsche üzemmód-választó kapcsolójának mintájára alakították ki, a csepegtető tálca és a csészemelegítő színvilágát a Touring-csomagos Porsche 911 GT3 ihlette, a portafilter karja és a forgókarok eloxált alumíniumból készültek, a csavarok feketék.

Bármi, ami a Porsche nevét viseli, automatikusan nagyobb piaci értéket képvisel, és ez így igaz ebben az esetben is: míg az akár okostelefonos alkalmazásból is vezérelhető La Marzocco Linea Micra mezei kiviteleinek belépő ára nettó 2800 euró, azaz 1,1 millió forint, a Porsche központokban és online áruházban, valamint a Porsche Design lerakataiban rendelhető limitált szériáért legalább 4950 eurót, azaz jelenlegi árfolyamon kétmillió forintot kell kifizetni. Ha teljes élményre vágyunk, stílusában igazodó őrlőt, valamint eszpresszó és cappuccino csészéket is vásárolhatunk.