Szinte minden autópályán közlekedő sofőr találkozott már azzal a jelenséggel, amikor két kamion hosszú perceken át előzi egymást a belső sávban, miközben a személyautók mögöttük feltorlódnak. Ez nemcsak bosszantó, de sokszor veszélyes is.

Ez a „kamionpárharc” idegőrlő élmény a személyautók vezetőinek. Az autópályák egyik alapvető előnye – a gyors és folyamatos haladás – ilyenkor teljesen megszűnik. A frusztrációt fokozza, hogy sokszor látszólag minimális a sebességkülönbség a két jármű között.

A Zsaru Magazin most egy szatirikus posztban, a teljesség igénye nélkül adta közre, hogy a kétsávos autópályákon 130 km/h-val haladni kívánó személyautók sofőrjeit mi készteti cifra káromkodások.

Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy érezze az iróniát, és minden szabályosan közlekedő kamionos előtt le a kalappal!

A KAMIONOS ELŐZÉS TÍZ ÍRATLAN SZABÁLYA

Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap. Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kollega max. 1 vagy 0,5 km/h-val lassabb nálad. Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka. Ne kapkodd el! Előzés közben vedd szemügyre, van-e még előznivaló, és ha 1 kilométeren belül látsz kollegát, maradj a bal sávban! Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt! Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollegát megelőzöl, az nem számít előzésnek. Ha megelőz egy kollega, mindenképpen előzd vissza, és közben különösen ügyelj a 3. és az 5. pont betartására! Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közeledik a bal sávban! Ha nincs kit megelőzni, lassíts! Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsik sofőrjeire és utasaira!

Viccet félre téve, az egymást előző kamionosok nem csak bosszantók, hanem szabálytalanok is.

A KRESZ hatályos szabályai szerint tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között – a 7500 kilogrammot – meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Ebben az esetben a járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.