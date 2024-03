A 2000-es években Ferdinand Piech, a Volkswagen-konszern vezetője szerette volna megszerezni az Alfa Romeót a cég számára, de a terv az olaszok oldalán falakba ütközött. Ezek után lehetett hallani olyan elképzelésekről, hogy az eredetileg az olcsó gyártóbázis miatt 1986-ban megszerzett SEAT-ot úgy dolgozná át a Volkswagen-csoport vezetése, hogy izgalmas, sportos életérzést kínáló márkává váljon.

Azt nem tudom, hogy gondolt-e bárki az Alfa konkurenseként valaha a SEAT-ra, de úgy tűnik, hogy a terv végül megvalósul, ha egy kis csavarral is.

Az eredetileg a SEAT modellek legsportosabb variánsait jelző Cupra jelzésből 2018-ra önálló márkává való átalakítása olyan sikeres, hogy átveszi a korábbi fő márka szerepét. 2030-ra történhet meg a váltás – derült ki egy, a hazai újságíróknak szervezett háttérbeszélgetésen, ahol a spanyol márkák hazai vezetője, Rozgonyi Ádám beszélt az autógyártó jövőjéről.

Így alakul prémiumgyártóvá a SEAT 1 /6 Az UrbanRebel (képünkön) formavilágából születik szériamodell Revel néven Az UrbanRebel (képünkön) formavilágából születik szériamodell Revel néven Fotó megosztása: 2 /6 231 helyett 326 LE a csúcsteljesítmény, 310 helyett 545 Nm maximális forgatónyomaték: a Cupra Born sportverziójában a normál modellekhez képest 231 helyett 326 LE a csúcsteljesítmény, 310 helyett 545 Nm maximális forgatónyomaték: a Cupra Born sportverziójában a normál modellekhez képest Fotó megosztása: 3 /6 2024-ben érkezik Magyarországra a Cupra Tavascan 2024-ben érkezik Magyarországra a Cupra Tavascan Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 A Leon kombi a legnépszerűbb SEAT idehaza A Leon kombi a legnépszerűbb SEAT idehaza Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mint elhangzott, jelen állás szerint, szerint rövid távon a SEAT mint autómárka is velünk marad, de 2030-tól inkább kis városi mobilitási megoldásokat, elektromos személyszállító eszközöket gyárt majd. Már jelenleg is kínál ilyen modellt a SEAT, hiszen 2020-ban mutatták be a Mó elektromos robogót.

Ezzel párhuzamosan bővül ki a Cupra gyártása és értékesítése. Időközben mindig annyi SEAT modellt fog gyártani a cég a spanyol üzemében, Martorellben, amennyit a Cupra típusok mellett a gyártókapacitás megenged.

2023-ban 519 ezer autót készítettek a Barcelona közeli üzemben, amelyek nagyobb része még SEAT volt, de a Cupra gyorsan nő. Míg a hazai eladásokban még 60/40 az arány a SEAT javára a Cuprával szemben, a globális étékesítésben fordított a helyzet. Várhatóan hazánkban is hamarosan átveszi a vezetést a Cupra. Megkezdődött egyébként a kapacitás bővítése, 2025-ben elindul az elektromos autók gyártása is.

Ezzel párhuzamosan, hazánkban, Győrben még 2024-ben beindul a Cupra Terramar gyártása. Ez a szál azért is fontos, mert a Volkswagen-csoporton belül a Cupra alapvetően prémiumszerepet fog tölteni a sportos életérzés jelleg mellett. A Volkswagen és az Audi közé pozicionáljak majd, ehhez az Audi beszállítói és gyártási standardjai is jól jönnek. Jelenleg Győrben készül a Formentor 390 lóerős öthengeres benzinmotorja is. Szintén még idén befuthat a Cupra Tavascan is, a 286–340 lóerős modell Kínából érkezik Európába:

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor méretben kisebb, így elérhetőbb árú modellekkel is bővül a márka kínálata, 2025-ben érkezik a Raval, amely négyméteres, jelen állás szerint kis autónak számító modell. A VW MEB Small platformjára épülő elektromos modell lesz, amelynek formavilágát a 2022-ben leleplezett UrbanRebel tanulmányautó vetítette előre (nyitóképünkön). Addig is a vevőknek rendelkezésre áll a Born is, amelyből nemrég mutatkozott be a VZ sportváltozat.

Bár a Cupra – a többi európai gyártóval együtt – teljesen átáll az elektromos gyártásra, 2030-ig maradnak belső égésű motorral kínált modellek, a SEAT-nál pedig egyértelműen ez az irány. Itt nemcsak benzinesre kell gondolni, de dízelt is forgalmaznak majd.

Még nyár előtt megújul a Cupra Leon és Formentor frissített kivitele is, amelyekről azt hallottuk, hogy a szokásos faceliftnél jelentősebb átalakításokkal frissíti fel a márka.

A SEAT kínálatába nem érkezik új modell a közeljövőben, az Ibiza, Arona és Leon modellekre építenek, amelyeket felfrissítenek. 2025-ig elérhető lesz az Ateca is, amely a második legnépszerűbb modell Magyarországon a Leon kombi mögött.

A tervekhez igazodik majd a hazai márkakereskedői hálózat is, ahol a jelenlegi 11 tagú SEAT kereskedői hálózatból – egyeseknél van Cupra-sarok – 12 telepű hálózatot hoznak létre, amelyből 10 elsősorban a Cuprára koncentrál majd, de foglalkozik tovább a SEAT-tal, míg találunk két olyat, amely csak SEAT-ot forgalmaz.

E mellé áprilisban új Cupra flagship store nyílik Budapest belvárosában. Itt autóértékesítés nem zajlik majd, a márkát szeretnék megismertetni a nagyközönséggel.

Bár a fentiekből úgy tűnhet, a SEAT vásárlói lehetnek a Cupra vevői is, Rozgonyi Ádám elmondta, hogy csak 15 százalékuk ilyen. A többieket más márkáktól csábítják el, olyanoktól, mint a MINI, a Honda, a Volkswagen és az Alfa Romeo.