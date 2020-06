Az autógyártók ma már nem csak kizárólag a autókat gyártanak, hanem számos más tevékenység is kapcsolódhat a nevükhöz. A legtöbben viszont pont a mobilitás területén igyekszenek szélesíteni, mint például a SEAT, melynek új almárkája, a SEAT MO kifejezetten a városi mobilitást célozza meg. Most jelent meg első elektromos robogójuk, az eScooter 125.

Ebben az esetben a 125 nem a köbcentikre utal. A 12 lóerőt és 240 Nm nyomatékot tudó villanymotor egy 5,6 kWh-s akkumulátorból szerzi az energiát, amivel képes megtenni 125 kilométert egyetlen feltöltéssel. Érdekessége, hogy az akkumulátor kivehető és akár otthon tölthető, tehát nem kell közvetlenül a robogóhoz kábelt húzni.

0-ról 50 km/órás sebességre 3,9 másodperc alatt gyorsul fel az eScooter, a végsebessége pedig 95 km/óra.

A nyereg alatti csomagtartóban elfér két sisak és két USB-port is van a SEAT elektromos motorján, továbbá nyomkövető alkalmazással is rendelkezik. Ezzel nem csak az egyéni vásárlókra készültek fel, hanem a közösségi közlekedést szorgalmazó vállalatokra is. Alább videón is a SEAT eScooter 125: