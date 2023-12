Jövőre indulhat el Zalaegerszeg bekötése a hazai gyorsforgalmi hálózatba. A 44 kilométeres szakasz megépítésének teljes költségét 400 milliárdra becsülték, ami azt jelenti, hogy kilométerenként 9,2 milliárd forintba fog kerülni.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) keddi közleménye szerint az M76-os „nem a legdrágább autópálya lesz Magyarországon, hanem az eddigi legnehezebb domborzati viszonyok között megépülő, legkorszerűbb hazai gyorsforgalmi útszakasz”. A gyorsforgalmi úton harminckilenc híd és négy völgyhíd épül majd.

A beruházásban Zalaegerszeg, valamint Keszthely négysávos kapcsolata mellett a sármelléki repülőtér bekötése, Fenékpuszta és Sármellék között pedig a 76-os főút fejlesztése is megvalósul, továbbá Nemesrádó területén az út üzemeltetési feladatait is ellátó korszerű üzemmérnökségi telepet is építenek.

Az ÉKM azt is írta, hogy az épülő gyorsforgalmi út nemcsak egy Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő szakasz, hanem egy úgynevezett „okosút” is. A beruházásba olyan elemek és innovatív megoldások kerülnek, amelyeknek üzemeltetési, baleseti tapasztalatait kielemezve felhasználhatóak lesznek a későbbi útfejlesztések megvalósítása során is.

Beépítenek egy mozgatható terelőfalrendszert, a Rolling Barrier „görgős korlát” védelmi rendszert, a Blue System „drótkötél korlát” rendszert, egy motoros alácsúszásgátló rendszert, a szemből történő útra hajtásra figyelmeztető rendszert, valamint okosvilágítást, napelemeket, valós idejű szenzorokat és automatikus jégmentesítést is.

A beruházás keretében ezen kívül nagysebességű járműtesztelésre alkalmas, közel 11 kilométer hosszúságú, 26 méteres koronaszélességgel rendelkező, autópálya-keresztmetszetű tesztszakasz is épül a ZalaZone járműipari tesztpálya igényeihez szükséges műszaki megoldások elvárásainak megfelelően.