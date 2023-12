Alig, hogy a Stellantis csoport, és azon belül a FIAT bemutatta saját erre vonatkozó terveit, a kínai NIO villanyautó-specialista is bejelentést tett: újabb két európai városban állítanak fel villanyautók akkumulátorának a cseréjére szolgáló állomásokat.

Amint arról korábban a Vezess is beszámolt, a NIO Biatorbágyon létesített üzemet ezeknek az akkumulátor szervizpontoknak az építésére. Míg a Stellantis rendszere öt perc alatt cserél akkut a Fiat 500e alatt, a NIO-nak három perc is elég erre, pedig a kínaiak gyártmányaiban érdemben nagyobb (az ES7-ben és az ET5-ben például 75, 100 vagy 150 kWh kapacitású) akkumulátor található, mint a parányi Fiatban (max. 42 kWh.)

Akár 400 embert tesz naponta boldoggá ez a gép 1 /5 Fotó megosztása: 2 /5 Fotó megosztása: 3 /5 Fotó megosztása: 5 /5 A 30 akkucsere-pont mellett 12 gyorstöltőt is üzemeltet a NIO, emellett félmillió töltőponthoz kínál hozzáférést ügyfeleinek a cég A 30 akkucsere-pont mellett 12 gyorstöltőt is üzemeltet a NIO, emellett félmillió töltőponthoz kínál hozzáférést ügyfeleinek a cég Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A második generációs rendszernél 20 százalékkal gyorsabban dolgozó, új generációs akkucsere állomás (PSS 3.0) egyszerre 21 akkumulátort tud tárolni, és naponta 408 cserét tud végrehajtani, köszönhetően saját beépített 2,0 MWh kapacitású energiatároló rendszerének, amelyről nem csak a becserélt akkukat tölti gyorsan, hanem igény szerint a hálózatba is képes visszatölteni.

Ennél is fontosabb hír egyébként, hogy a NIO két jelentős kínai villanyautó-gyártóval is megállapodást kötött, hogy a jövőben közösen fejlesztik tovább azokat a szabványokat és rendszereket, amelyek elősegíthetik, hogy minél több személyautóban és haszonjárműben lehessen töltés helyett cserélni az akkumulátort. A Geely Holding mellett a Changan Auto is együttműködik a NIO-val; az előbbi olyan márkákat forgalmaz Európában, mint a Volvo, a Polestar, a Lynk & Co, a Zeekr, a Lotus vagy a londonitaxikat gyártó LEV; a Changan nincs jelen Európában, viszont évi 2,3 milliós gyártásával a negyedik legnagyobb állami tulajdonú autógyártó Kínában.

A NIO 2022 januárja óta harminc helyszínen (Németországban, Hollandiában, valamint a három skandináv államban) üzemeltet akkucserélő állomást (5 harmadik és 25 második generációs rendszert), a márka európai ügyfeleinek 98 százaléka igénybe is veszi a lízing alapon biztosított szolgáltatást.

Az akkucsere mellett szóló érvek közül az egyik legfontosabb, hogy különválasztja egymástól az autót és az akkumulátort, azaz ha eladjuk használt autónkat, azt vadonatúj, karbantartott akkukkal fogja tudni használni a vevő, így ami jóval magasabb használtpiaci értéket ígér a NIO modelleinek – elméletileg.