Immár harmadszor jelent meg a Vezess Katalógus, és ahogy a korábbi évjáratokban, ebben is részletes áttekintést igyekszünk nyújtani a világ autógyártásáról, a 2024 során újonnan megvásárolható típusokról. Az európai piac mellett természetesen nemzetközi kitekintést is adunk olvasóinknak, kiemelt figyelmet fordítva azokra a vadonatúj típusokra, amelyeket 2024-ben vásárolhatnak meg először az érdeklődők.

Jelen cikkünk a világ sportautó-gyártásának újdonságaiba enged betekintést – ha részletesebben olvasnál az egyes típusokról, kattints az alcímekre. Ha pedig még több hasonló autóról olvasnál, megismerkednél a legújabb technológiákkal és fejlesztésekkel, vagy áttekintenéd a részletes műszaki adatokat, mindezt megtalálod a 2024-es Vezess Katalógusban!

És akkor most lássuk 2024 legizgalmasabb sportautó-újdonságait!

Fél évszázadot utazott vissza az időben az Alfa Romeo, hogy újraalkossa a márka történetének egyik legendáját: a Stradale 33-ast. A rendkívüli kupé minden részletét a vevővel egyeztetve dolgozta ki a gyártó – elmondásuk szerint a jövőben egyre többször kínálnak majd erre lehetőséget a márka tehetős rajongói számára. A 620 lóerős sportautóból 33 darab készül (mindet előre eladták), végsebessége pedig… kitaláltad, 333 km/óra.

Miközben az egész világ a villamosításra összpontosít, az Aston Martin egyelőre marad a jól bevált belső égésű motoroknál. Sőt: vadonatúj gran turismo modelljéhez minden porcikájában továbbfejlesztette a jól ismert 4.0 V8-as turbómotort, így az harmadával (!) erősebb, 680 lóerős, mint az elődmodell DB11. Emellett a futómű, a karosszéria merevsége, és persze a digitális technológiák is jelentősen javultak – olyannyira, hogy a DB12 az első Aston Martin, amely okostelefonon keresztül elérhető funkciókat kínál. Mindez persze lényegtelen annak fényében, hogy a DB12 3,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, és 325 km/óra a végsebessége.

Két tabut is megdöntött az E-Ray. Egyrészt összkerékhajtású, másrészt hibrid – illetve ez a kettő egyszerre, hiszen míg a hátsó kerekeket a szokásos V8-as, az első tengelyt egy villanymotor hajtja. A 120 kW-os e-motor nem a takarékosságért, hanem a menetdinamika javítása kedvéért került a kocsiba, ezért aztán az akkumulátor is parányi, 1,9 kWh-os, és nem tölthető külső forrásból. A rendszerteljesítmény 654 lóerő, a sportkocsinak 3 másodperc sem kell, hogy elérje a 100 km/órát.

Négy motorja 1030 lóerőt dob össze, aerodinamikai csomagja áramlástani Nobel-díjat érdemelne, ha ilyet osztogatnának – ezek után nem csoda, hogy a 2,3 másodperces 0-100 km/órás gyorsulást produkáló hiperhibrid a Ferrari minden eddigi utcai autójánál gyorsabbnak bizonyult a gyár fioranói tesztpályáján. A félelmetes közúti versenyautó mindezzel együtt 25 kilométeren át tisztán elektromos üzemben is közlekedhet, így belvárosi használatra is alkalmas. Vételára valahol 300 millió forint körül mozog, de már nem kapható: előre eladták a széria összes példányát.

Erősebb is, könnyebb is minden márkatársánál a csúcsteljesítményét nevében hordó McLaren 750S. Lássuk be, a szupersportkocsik világában ennyi elég is. A hajtáslánc módosításán és a következetes tömegcsökkentésen túl új, digitális vezetői környezetet, áthangolt futóművet és aerodinamikát, valamint opciós versenypályacsomagot kapott. Álló helyzetből 2,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 332 km/óra. Ha ez nem volna elég, a cég speciális fényezési programjának kiemelkedő szaktudását, a dizájnerek képzelőerejét is ezen a modellen demonstrálták.

Bár tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint elődje, alapvető változásokon ment át az AMG GT: nemcsak hátul, de elöl is hajt, és nemcsak elöl, de hátul is lehet benne ülni. A plusz egy üléssor miatt jóval hosszabb lett a sportautó, amely szabadalmaztatott aerodinamikai megoldásokkal tapasztja magát az aszfalthoz. A 4,0 literes, V8-as turbómotor 476 vagy 585 lóerős kivitelben választható, az előbbi 3,9 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást és 295 km/óra végsebességet mutathat fel, a csúcskivitel esetében 3,2 másodpercre és 315 km/órára módosulnak ezek az értékek.

