Benzinzabáló csoda maradt a legújabb Aston Martin

A Grand Tourer már nem fedi a valóságot – ezzel harangozta be újdonságát az Aston Martin, és valami turpisságra számítottunk. Pedig nem: egyszerűen az autó minden paraméterét feljebb tekerték a fejlesztés során, így aztán már nem is gran turismo, hanem superturismo – erről nem is érdemes tovább értekezni.

Amúgy nem beszéltek a levegőbe: a 4,0 literes V8-as turbómotor, amelyet hátratolva építenek be az orrba, 34%-kal erősebb az előd DB11-es motorjánál. A plusz erő érdekében módosították a szelephimbák profilját és a sűrítési viszonyt, nagyobb átmérőjű turbófeltöltőket építettek be, és megerősítették a hűtőrendszert: a központi radiátor mellett két további kiegészítő egység biztosítja az optimális üzemi hőmérsékletet, plusz a turbó is kapott egy intercoolert; a feltöltőkből a motorházfedél rostélyain át távozik a forró levegő. A motorolaj-hűtő hőcserélő felületét megduplázták, ennél is nagyobb arányban növelték a légátvezető nyílások számát.

A nyolcfokozatú automata váltó mögé a DB modellek történetében először akasztottak elektronikus vezérlésű hátsó differenciálművet, amely az áthangolt, különösen kifinomult menetstabilizáló elektronikától kapott jelek alapján, néhány ezredmásodperc alatt képes zárni. A rendszer értelemszerűen a kanyarvételi képességeket javítja.

Az erőátvitel rövidebb végáttétele és a speciális váltóvezérlés magával ragadó vezethetőséget ígér, az autó dinamikusabban gyorsít fokozatban, ha pedig vissza kell váltani, azt gyorsabba végzi el.

A ragasztott alumínium vázszerkezet torziós merevsége 7%-kal javult, az első és hátsó futómű bekötése egymáshoz képest kisebb kitérésre képes, ami kiszámíthatóbb vezethetőséget, pontosabban dolgozó felfüggesztést, precízebb kormányozhatóságot eredményez. Az új adaptív lengéscsillapítók szélesebb tartományban képesek alkalmazkodni, így a komfortos üzemmód még kényelmesebb, a sportos még feszesebb. A kanyarstabilizátorok határozottabban akadályozzák az oldaldőlést. Hasonlóképpen alkalmazkodóképesnek ígérik az elektromos szervóval szerelt kormányművet, amely a stresszmentes utazást és a precíz, tempós vezetést is támogatja. A kormányáttétel nem változik, de a rásegítés mértéke a sebességtől, illetve a választott üzemmódtól függően igen.

Az acél fékek felárért karbon kerámia rendszerre cserélhetők, amely nem csupán hatékonyabb és kevésbé fáradékony fékhatást eredményez, de 27 kilóval csökkenti a rugózatlan tömeget.

A DB12 vadonatúj abroncsokat kapott: a frissen kifejlesztett Michelin Pilot Sport 5 S egyedi keverékkel készül az Aston Martin számára. Bár elsősorban száraz és nedves aszfalton mutatott sportos jellemzőire koncentráltak a fejlesztés során, egy zajcsillapító réteget is kapott a karkasz, ami csendesebb, komfortosabb utazást tesz lehetővé.

A főrendszerek (hajtáslánc, futómű, kipufogó) öt különböző üzemmódba kapcsolhatók egy forgótárcsával, az ESP külön négy fokozatban állítható (beleértve a teljes és végleges kikapcsolást is.)

A DB széria következő tagjának tervezésekor nem engedhették teljesen szabadjára a fantáziájukat a dizájnerek, de amennyire lehet, továbbléptek az elődtől. A nyomtáv elöl 6, hátul 22 mm-rel nőtt, áttervezték az első légbeömlőt és a kötényt, újak a fényszórók. Az Aston Martin szárnyemblémáját is újrarajzolták; a DB12 elsőként kapja meg azt a márka sportautói közül. A külső tükrök keret nélküli szerkezete szokatlan, de így azonos funkció mellett kisebbek lehettek, ami áramvonalasabb és tetszetősebb.

Az utastérben letisztult szerelvények, vezetőközpontú elrendezés fogad, az üléskárpitok steppelését újragondolták. Az 1170 wattos, 15 hangszórós audiorendszert a márka új partnere, a Bowers & Wilkins szállítja, míg a szintén vadonatúj infotainment rendszer házon belüli fejlesztés. A rendszer immár online kapcsolatban van a külvilággal, illetve egy dedikált appon keresztül a felhasználó telefonjával, amiről távvezérelhetők egyes rendszerek – ez a két funkció egyébként most először érhető el Aston Martin modellen.

A 10,25 colos központi érintőképernyő villámgyorsan reagál a parancsokra; ugyanekkora méretű a digitális műszeregység is. A legtöbb fedélzeti rendszer az érintőképernyőről vezérelhető, de egy sor fizikai gombor is meghagytak: a sebességváltó, az üzemmódváltó, valamint a klímaberendezés vezérlő egysége nem digitálisan működik. A futóműszabályozás, az ESP, valamint sávban tartó és parkolási asszisztens funkciók szintén külön kikapcsoló gombot kaptak. A navigációs rendszer online kereséssel segíti a tájékozódást, a térképek térhatásúak, és kérhető műholdas térképnézet is.