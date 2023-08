Nagyot nőtt, mégsem változott a legvadabb Mercedes

Nézzen ki ugyanúgy, mint az elődje, mégis férjen el benne egy extra üléssor – az AMG tervezői az egyetlen kézenfekvő megoldást választották az ellentmondás feloldására, és minden irányban megnövelték az AMG GT kupé méreteit. Az újonc 18 centivel hosszabb, négy és féllel szélesebb, hat és féllel magasabb az első generációs sportmodellnél, a tengelytáv 70 mm-rel nőtt. Az arányok ennek köszönhetően alig változtak: bocsánatos tévedés volna erős ráncfelvarrásnak vélni a most bemutatott, vadonatúj modellt.

Az alapokat egy alumínium, acél, magnézium és kompozit anyagokból összegyúrt, különösen könnyű és szilárd vázszerkezet adja. A 4,7 méteres autó menetkész tömege ennek ellenére 1970 kg, jó 300 kilóval több, mint az elődmodellé volt.

A modell aerodinamikai eszköztára is kibővült. Az orrban két nyitható lamellarendszert helyeztek el egymás felett; amikor ezek zárva vannak, csökken a légellenállás, a fenéklemez alá terelt levegő pedig csökkenti az első tengelyre ható felhajtóerőt. A sebesség növekedésével előbb az alsó, majd a felső lamellasor nyit, hogy kellő hűtőlevegőt juttasson a radiátorokra.

Szintén aktív a szoftverrel vezérelt, öt fokozatban állítható hátsó légterelő, ahogy a motor előtt, a fenéklemezen elhelyezett légterelő elem is. Ez utóbbi az AMG szabadalma: 80 km/óra felett 40 mm-rel közelebb húzódik az aszfalthoz, az így keletkező légáramlatok az útra szívják az autót, amely így pontosabban, magabiztosabban kanyarodik nagy sebességnél. Ha ennél is hatékonyabb áramlástani teljesítményre vágynánk, a motorsportból átemelt szárnyacskákat, nagy hátsó légterelőt, valamint fix hátsó szárnyat tartalmazó aerodinamikai csomagot is rendelhetünk.

Az új AMG GT bevezetésekor a 4.0 V8-as turbómotor kétféle hangolású változatával lesz rendelhető. A GT 63 4MATIC+ 585 lóerős, a GT 55 4MATIC+ csúcsteljesítménye 476 lóerő. Az előbbi 3,2, az utóbbi 3,9 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, a végsebesség 315, illetve 295 km/óra.

Az új modellhez áttervezték a motor olajteknőjét, áthelyezték a köztes töltőlevegő-hűtőt, valamint aktív kartergáz-elvezetést kapott az erőforrás. A légcsatornákat jobb áramlásra optimalizálták, így több levegő jut a motorba, és akadálytalanul távozik a kipufogógáz. A töltőnyomást megnövelték, a motorvezérlő szoftvert átírták.

A szűken áttételezett, kilencfokozatú váltóban nedves kuplung helyettesíti a nyomatékváltót; a csak elinduláskor használt tengelykapcsoló könnyebb, és jobb gázreakciókat tesz lehetővé.

Újdonság a variálható nyomatékelosztású AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtási rendszer, amit alapkiépítésben kínál a modell. A hátsó tengely mindig hajtott, a rendszer a pillanatnyi igények függvényében juttat nyomatékot az első tengelyre, akár 50:50 arányban.

A futómű elöl és hátul egyaránt öt lengőkaros geometriát alkalmaz, minden komponens alumíniumötvözetből készül. A mechanikus kanyarstabilizátorokat az aktív lengéscsillapítók helyettesítik, az egymással összeköttetésben álló, szoftvervezérlésű hidraulikus elemek villámgyorsan alkalmazkodnak az útviszonyokhoz, így a rugózási komfort nem megy a menetstabilitás rovására, és viszont. A rendszer része az első tengelyt 30 mm-rel megemelő, járdaszegély-kompatibilitási funkció, amely kézzel aktiválható, de akár GPS-koordinátákra is programozható.

Alapfelszerelés az elektronikusan vezérelt, zárható hátsó differenciálmű, valamint az újonnan bevezetett aktív hátsókerék-kormányzás, amely 100 km/óra alatt az elsőkkel ellentétes, fölötte pedig azokkal azonos irányban fordítja el a kerekeket.

Az átdolgozott kompozit fékrendszer helytakarékosabb, ugyanakkor jobb hűtési teljesítményt biztosít, mint az elődé.

Az AMG GT hat menetdinamikai üzemmódot kínál, köztük egy versenyprogramot, amelyhez kapcsolódóan (szintén alapfelszerelésként) telemetriai funkciót is találunk a fedélzeti menürendszerben, amely több mint 80 adattípust képes rögzíteni, és ebből negyvenet valós időben megjeleníteni a központi kijelzőn (egyszerre szerencsére csak négyet). A kiterjesztett valóságú head-up kijelzőn nem csupán a köridő, de a fékezési pontok és a kanyarszögek is megjelenítők. Sőt: a rendszer képes rávetíteni a versenypálya nyomvonalára egy korábban rögzített, optimális időt eredményező kört, így egyfajta virtuális oktatóként segítve a pilóta fejlődését.

Szintén informatívak a közúti vezetőtámogató rendszerek, amelyek nemcsak teszik a dolgukat, de folyamatosan illusztrálják is a kijelzőn, hogy mi történik körülöttünk a forgalomban, így úgy érezhetjük magunkat, mintha egy videójátékban vezetnénk.

A kijelzőkoncepció egyébként is központi szerepet játszott a fejlesztés során. A mérnökök és a dizájnerek igyekeztek ötvözni egymással a hagyományos, analóg értékeket és a digitális funkciókat. A cég hétköznapi személyautóiban már nem találunk árnyékolót a műszeregység fölött, itt azonban megőrizték azt – ebben nyilván szerepet játszott a leolvashatóság javítása, de legalább ilyen fontos lehetett a klasszikus sportautós megjelenés.

A digitális műszeregység többféle megjelenítési lehetőséget kínál, a központi érintőképernyő 11,9 colos, álló formátumú, alatta érintésérzékeny kezelőszervekről vezérelhető a hangerő, a segédrendszerek, az üzemmódok és további funkciók. A kijelzők háttérvilágítása hétféle árnyalat között variálható, ezek az utastéri hangulatvilágítás hatvannégy választható színéhez igazodnak.

Az AMG GT megkapja az új, három duplaküllős sportkormányt, amely érzékeli, ha a vezető elengedte a volánt, és amelyről minden fontos funkció vezérelhető, beleértve a kilencfokozatú, automata sebességváltót is.

A legfontosabb ergonómiai újdonság a hátsó üléssor megjelenése: ezt 150 centiméternél nem magasabb utasoknak ajánlják, ugyanakkor az osztva dönthető háttámlák révén a csomagtartó bővítésére is használható.

Az első ülések integrált fejtámaszos kialakításúak, és nem csupán számtalan kárpitopcióval választhatók, de masszázsfunkciót is kérhetünk hozzájuk. Emellett AMG Performance sportülések is kérhetők, illetve létezik olyan légkamrás ülés, amely sportos üzemmódokban automatikusan megnöveli az oldaltartás mértékét.

