Triple Crown, azaz hármas korona: így nevezik a motorsport világában, ha valaki az Indy 500-ason, a Le Mans-i 24 óráson és a Monacói Nagydíjon is elsőséget tud szerezni.

Egyszerre húsz színben pompázik ez a sportkocsi 1 /17 Fotó megosztása: 2 /17 Fotó megosztása: 3 /17 Fotó megosztása: 5 /17 Fotó megosztása: 6 /17 Fotó megosztása: 7 /17 Fotó megosztása: 9 /17 Fotó megosztása: 10 /17 Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Fotó megosztása: 14 /17 Fotó megosztása: 15 /17 Fotó megosztása: 17 /17 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A McLarennek ez összejött, igaz, több mint két évtizedig tartott. Johnny Rutherford 1974-ben a 3-as rajtszámú McLaren M16D-vel nyerte meg az Indy 500-ast. Alain Prost McLaren MP4/2-ese, amellyel 1984-ben győzött Monacóban, a 7-es rajtszámot viselte. Az 59 pedig annak az McLaren F1 GTR-nek volt a rajtszáma, amellyel Yannick Dalmas, Masanori Sekiya és JJ Lehto 1995-ben diadalt aratott a Le Mans-i 24 órás futamon.

3-7-59: ezek tehát a McLaren dicsőségszámai, és most egy speciális fényezést is terveztek ezekhez – illetve nem egyet, hanem hatot, amelyek mindegyike a 3-7-59 tematikára épül, de teljesen egyedi, nehogy becsapva érezzék magukat a márka ügyfelei, akik a húsznál is több színben pompázó kivitelben vehetik át McLaren 750S-esüket.

Az orr piros-fehér színvilága Prost F1-es autóját idézi, a szürke oldalfal a Le Mans-i győztesre emlékezik, ami aztán egy kockászászló-motívummal megy át a márka jellegzetes narancssárga színébe, míg a másik oldalon a kék négy árnyalatából állítottak össze egy térhatású grafikát. A karosszérián a győztes autók rajtszámait is feltüntették.

Kívül is feltűnik, ám igazából a fejtámlákon feltűnő a háromágú stilizált koronát ábrázoló, aranyszínű embléma – a szénszálas vázú versenyülések Alcantara kárpitját a karosszérián is fellelhető grafikai elemek díszítik. Ez utóbbiak részleteit lézergravírozással vitték fel a kerámiabevonatú pedálokra. Ez ugyanolyan rejtett részlet, mint az, hogy a féknyergek nem egyforma színűek, hanem pirosak, kékek és aranyszínűek. A tripla korona a küszöbburkolatokon, sőt, a fent említett pedálokon is megjelenik.

Nem ez az első alkalom, hogy a McLaren különleges fényezéssel látja el a 750S szériát: idén augusztusban színátmenetes festési opciót mutattak be.

A 2023 tavaszán leleplezett McLaren 750S a márka legerősebb, legkönnyebb modellje: közvetlen elődjénél, a 720S-nél harminc lóerővel többet ad le, ugyanakkor menetkész tömege harminc kilogrammal kisebb annál. Ennek, valamint a módosított aerodinamikai és futóműbeállításoknak is köszönhetően az autó 2,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a 300 km/órát a kupé 19,8, a nyitott Spyder 20,4 másodperc alatt éri el, a végsebesség 332 km/óra.