Korábban a Vezess is megírta, hogy 2024-től egy európai uniós döntés hatására Magyarországon is bevezetik az egynapos autópálya-matricát. A kormány idevágó kommunikációjából további részletek nem derültek ki egyelőre, így a bevezetés időpontját és a napi útdíj árát is homály fedi.

Egy, a Simple által készített nem reprezentatív felmérésből viszont kiderült, hogy a válaszadók 82 százaléka jó ötletnek tartja az egynapos e-matrica bevezetését, igaz, közben a kutatásban résztvevők 15 százaléka inkább a hétvégi vagy többnapos matrica mellett tenné le a voksát. A felhasználók 42 százaléka szerint viszont az egynapos matrica kiválthatná a mostani 10 napos matricát, az árképzést illetően ugyanakkor megoszlanak a vélemények.

A megkérdezettek 60 százaléka 1000, további 33 százaléka pedig 2000 forintot fizetne az egynapos autópálya-matricáért. 28 százalékuk viszont máris biztosra veszi, hogy drága lesz.

A Simple kutatásának eredménye egybecseng egy korábbi felmérés kimenetelével, ami szerint – mint arról a Vezess beszámolt – a legtöbben 500 és 1500 forint közötti árat tartanának elfogadhatónak az egynapos autópálya-matricáért.

Más kérdés, hogy ennél magasabb összegre lehet számítani, mint azt a cseh példa mutatja. Csehországban 4400 forintnak megfelelő összegbe kerül a tíznapos jogosultság, míg a napiért 3300 forint körüli összeget kérnek el. Ennek kapcsán az uniós szabályozás annyit köt ki, hogy az egynapos matrica legfeljebb az éves jogosultság 9 százalékába kerülhet. A jelenlegi tarifák alapján a csehországihoz hasonló árszabásra van kilátás, de az autópálya-díjak várható emelkedésével akár az 5000 forintot is elérheti az ára.