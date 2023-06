Új, egyszerű kialakítású logóra nyújtott be szabadalmat a Nissan: a kéttónusú ábra összesen öt vonalat tartalmaz. Mögöttes jelentéstartalmuk pedig a japán márka neve; a két vonal ugyanis a kettes számra utal – ami japánul „ni” –, az azokra merőleges három vonal pedig a hármasra, aminek a japánul „san” a jelentése.

Erről Reilly Brennan újságíró számolt be a Twitteren, amit a CarBuzz szúrt ki. Mindig is fontos szerepet töltött be a Nissan, azon belül is különösen annak teljesítmény- és versenyrészlege, a Nismo életében a 23-as szám. A Le Mans-i 24 óráson is nem egyszer használták, jelenleg pedig a japán Super GT-bajnokságban fut ezzel a rajtszámmal az egyik autójuk.

Nissan's new logo, which calls back to how it often uses the number 23 in racing 2 = 'ni'

3 = 'san' pic.twitter.com/NqFWdTLrPo — Reilly Brennan (@reillybrennan) June 14, 2023

Azért is érdekes a Nissan lépése, mert alig néhány éve, 2021 elején váltott emblémát, akkor a 19 éven át használt logójuktól váltak meg a japánok. Ebből kiindulva több mint valószínű, hogy az egyelőre tervként, szabadalomként létező arculati elem nem a közeljövőben fog bemutatkozni.

Hivatalos bejelentést egyelőre nem tett az újonnan kiszivárgott logóval kapcsolatos terveiről a Nissan, így csak a találgatások maradnak. Nem kizárt, hogy azt kifejezetten a jövőbeni versenyprogramjaikhoz tervezték, de az sem elvetendő lehetőség, hogy a Nissan Ambition 2030 néven belengetett elektromos átálláshoz van köze, melynek keretében 27 villamosított modellt tervez piacra dobni a márka.

Az, hogy mostanában sorra cserélik le logóikat az autógyártók, egyáltalán nem meglepő, ezzel kapcsolatos híreink itt olvashatóak el.