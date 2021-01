A Nissan Ariya kapcsán sok mindenről szó esett már, de a logóról nem, pedig az is új: a márka elektromos szabadidőjárműve elsőként kapta meg az átrajzolt emblémát, most pedig a Nissan Europe az értékesítési hálózatban is megkezdte a logó cseréjét.

A sort egy amszterdami bemutatóterem kezdte meg (fenti képen), és idővel mindenütt feltűnik az új embléma, bár nehéz leg megkülönböztetni a régitől. Ugyanúgy egy kört átszelő sáv hordozza a márka nevét, de míg eddig a kör plasztikus volt, a szövegmezőt pedig rá, nem pedig bele illesztették, mostantól az egészet kétdimenziós formában oldják meg, még ha az autókra szerelt embléma értelemszerűen térbeli kialakítást kap is.