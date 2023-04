Az elmúlt egy-másfél évben mintegy 15-30 százalékos áremelkedés tapasztalható, de nemcsak a gumicsere, de az abroncsok árában is, továbbá a kényelmi szolgáltatások (pl. a gumihotel) ára is drágult – nyilatkozta a Vg.hu-nak a Duna Autó Zrt. Volvo-márkaszervizének vezetője.

Karácsonyi János elmondta: egy átlagos minőségű, 16 colos téli gumi szettben 32-35 ezer forintos darabártól indul, de a prémium kategóriában 42-45 ezer forintos összegre rúg a darab. 18 colos méretben közepes minőségű abroncsot 58 ezer forint alatt nem lehet kapni, de a prémiumtermékek ára ez esetben akár a 90 ezer forintot is elérheti.

Ami az átszerelést illeti, a 16 colos abroncsoknál általában 18-20 ezer, a 18-19 colos gumik esetében pedig 28-32 ezer forintos minimumösszeggel érdemes kalkulálni.

Mostanában ráadásul az autómentés is jelentősen drágult:

Vagyis nagyobb méretű, prémiumkategóriás abroncsok esetén egy, új gumik vásárlásával is járó gumicsere akár 400-500 ezer forintot is kóstálhat, ennek ellenére Karácsonyi mindenképpen a drágább gumikat ajánlja. „Nem elsősorban azért, hogy a drágábbat adjuk el, hanem mert ezekkel emelkedik a menetbiztonság és csökken az esetleges problémák száma” – idézi szavait a gazdasági portál.

Arra is kitért, hogy akkor érdemes ellátogatni a gumiszervizbe, ha a napi átlaghőmérséklet 7 Celsius-fok alá vagy fölé kúszik. A szakember szerint ez azért nagyon fontos, mert „a tartósan magas hőmérsékleten használt téli abroncsok viszont nemcsak intenzívebben kopnak, hanem kevésbé jól is tapadnak”, így az életciklusuk is csökken.

Igaz, az olyan télies húsvétokra, mint amilyen a mostani, igencsak nehéz felkészülni: