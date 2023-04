Nem csalás, nem ámítás, Magyarországon eddig sem volt olcsó mulatság autómentőt hívni, de az utóbbi években csakugyan elszabadultak az árak. Egyáltalán nem kirívó eset, hogy egy autómentés nettó összege 70 ezer forint – erősítette meg az Indexnek az Autómentők Magyarországi Szakmai Szövetségének elnöke.

A megemelkedett költségeket a portál munkatársa előbb a saját bőrén tapasztalhatta meg, amikor a lerobbant autójának, egy Citroën DS5-nek az elszállítását „számla nélkül” vállalták ennyiért, egyébként 88 900 forintba került volna a szolgáltatás.

A szakmai szövetség részéről Horváth Csaba elmondta: az áremelkedésben közrejátszik az is, hogy a mentéseknél használt, daruval, hidroplatóval és emelővillával felszerelt tehergépjárművek újkori ára jelenleg 45-70 millió forint körül mozog, de még használtan is 15-25 millió forint közötti összegért szerezhetőek be. Az emeléshez használt hevederek ára is megközelíti 100 ezer forintot, míg a magyarországi kínálat hiányában külföldön megköthető biztosítás mentőjárművenkénti éves összege meg is haladja azt.

A több tízezer forintos összeg jellemzően a 10-20 ezer forintos alap-, a 450-550 forintos kilométerdíjból, a járműemelés 15-25 ezer forintos költségéből, adott esetben a műszakpótlékból (a hétvégi vagy éjszakai mentés még 15-25 ezer forinttal dobja meg a végösszeget), illetve a 27 százalékos áfából tevődik össze.

Jelenleg 600-800 hivatásos, azaz műszaki és jogszabályi értelemben is alkalmas autómentő vállalkozás működhet Magyarországon, ez a szám pedig 1500-2000-re bővülhet, ha a teljes járműmentőpiacot, azaz a kamionmentőket is számításba vesszük.