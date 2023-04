Azt hihetnénk, a húsvéti ünnepek közeledtével időszerű szabadtéri programokat, például krúzolást tervezni, de ismét értelmet nyernek Müller Cecília koronavírus-járvány alatti szavai, melyek szerint „ez a húsvét más lesz, mint a többi húsvét”, igaz, merőben más kontextusban.

Tojást ezúttal nem kell hipózni, viszont még a hónyúl építése is valósággá válhat húsvétkor: az Országos Meteorológiai Szolgálatai előrejelzései alapján csütörtök délutántól Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében jelentősebb, akár 5 centimétert is meghaladó, friss hó hullhat.

Az időjárásnak valószínűleg nem szóltak, hogy már áprilist írunk, ennek a Magyar Közút is hangot adott; a közleményük címét akár be is lehetne kereteztetni:

Menj haza, tavasz, részeg vagy!

Az érintett, elsősorban északkeleti térségekben ismét csatasorba állítják a Magyar Közút téli munkagépeit, melyek a következő napokban 12 órás, váltott műszakokban látják el a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat.

A szokatlan, zord időjárásra való tekintettel az autósoknak is üzent a társaság, különösen azoknak, akiket az elmúlt hetekben már megtréfált a többször is késő tavaszias, már-már nyári hangulattal kecsegtető, meleg idő, és első útjuk a gumiszervizhez vezetett, hogy téli abroncsaikat nyáriakra cseréljék. A télies időjárási viszonyok között ugyanis teljesen máshogy tapadnak a téli gumik, ezért azt kérik a sofőröktől, hogy a szokásosnál is óvatosabban, nagyobb körültekintéssel, továbbá nagyobb követési távolsággal és mérsékelt sebességgel vezessenek.

A szakemberek a közlekedők figyelmébe ajánlják azt is, hogy az ünnepi időszakban még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, valamint az út- és látási viszonyokról, többek között az Útinform oldalán.