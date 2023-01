Árverésre bocsátja vadonatúj, hetedik generációs Mustang GT-jének első példányát a Ford, a bevételt pedig jótékony célokra fordítják. A befolyt összegből ugyanis az 1-es cukorbetegséggel kapcsolatos kutatásokkal foglalkozó JDRF nonprofit szervezet működését támogatják.

A legújabb Mustangot 5,0 literes Coyote V8-as motor hajtja, ami akár 486 lóerőt is képes leadni, a forgatónyomatéka pedig 567 Nm, sőt, utcai versenyautó-változatot is kap, ahogyan arról korábban írtunk.

A Mustang GT a Barrett-Jackson aukcióján kerül majd kalapács alá január 28-án, az arizonai licit győztese pedig személyre is szabhatja a saját autóját. Így többek között arról is dönthet, hogy hatsebesség kézi vagy tízsebességes, automata váltóval szeretne-e vezetni, de felnit, féknyeregszínt, illetve teljesítménycsomagot is választhat.

Nem először fordul elő a Fordnál, hogy ilyen formában jótékonykodnak: korábban a Mustang Shelby GT500, a Mustang Mach1 és a Mustang Bullitt is hasonlóképpen szolgáltak nemes ügyet, míg egy Mustang Mach-E-t az önkéntes női pilóták támogatása céljából árvereztek el.