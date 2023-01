Napelemekről működteti spanyolországi gyárát a Ford

A Ford 2035-re teljesen szénsemlegessé kívánja tenni európai gyártó és értékesítési tevékenységeit. Ehhez a célhoz közelítve a cég európai üzemei már most is kizárólag megújuló forrásból származó energiát vásárolnak külső szolgáltatóktól.

A Valencia tartományban működő Ford Almussafes gyárában azonban ennél is messzebb mentek: a gyártelep két parlagon heverő területén napelemeket állítottak fel. Ezek 2,8 MW csúcsteljesítményre képesek, az éves szinten megtermelendő 4641 MWh mintegy 1400 háztartás átlagos éves energiaigényét fedezi. Már ez is tekintélyes energiamennyiség, ám már idén nyárra továbbfejlesztik a rendszert, így annak teljesítménye eléri az 5 MW-ot, az éves termelés a 8400 MWh-t, 2024 végére pedig ezt is meg kívánja duplázni a gyár.

Pontos arányokat nem említ a Ford, csak annyit közöltek, hogy ezzel a spanyolországi üzem már idén „jelentős mértékben” csökkenteni tudja az elektromos hálózatból felvett energia mennyiségét.

A későbbiekben az épületek tetején is napelemeket helyezhetnek el; jelenleg megvalósíthatósági tanulmányt végeznek ezzel kapcsolatban.

A Ford tavaly nyáron az almussafesi üzemet jelölte ki a márka elektromos járműveinek gyártására. Ezzel hosszú távon biztosítva látszik a jelenleg 6000 főt foglalkoztató gyár működése.