Megmutatta igazi arcát az új BMW – kiderült az is, mit tud

Igaz, még nyáron bemutatkozott a BMW hibrid hajtású versenyautója, az M Hybrid V8 hivatalos leleplezésére pénteken került sor az észak-amerikai Los Angelesben. A Petersen Autómúzeumban tartott bemutatón azonban először látott napvilágot az élesben is használni kívánt színvilág, egyúttal arra is fény derült, hogy az IMSA sportautó-bajnokságban biztosan állandó szereplő lesz a típus 2023-ban.

A GTP-géposztályban a BMW M Team RLL, azaz az IndyCarból is ismert Rahal-csapat fogja futtatni a BMW M 50. születésnapjára megérkezett M Hybrid V8-at, melynek legfőbb paramétereit sem titkolta tovább a bajor gyártó.

Mint kiderült, az 5,1 méter hosszú és 2 méter széles karosszéria 1030 kilogrammot nyom (ez az autó minimumtömege), melyet egy 4,0 literes, V8-as Otto-motor hajt ikerturbós feltöltéssel. Minden hengerre négy szelep jut, a maximális percenkénti fordulatszám pedig 8200. A P66/3-as kódnévre hallgató hajtáslánc nagyságrendileg 640 lóerős teljesítményre képes, míg maximális forgatónyomatékát 650 Nm-ben állapították meg.

Ami még a külcsínt illeti, a jellegzetes BMW-vonásokat ebben az esetben sem kell nagyítóval keresni: az ilyen karakterisztikus stílusjegyek közé tartozik az előre dőlő cápaorr, valamint az első tengely bumeráng alakú kerékjárati ívei – melyek az M4 légterelő megoldását idézik –, az M tükrökről nem is beszélve. Más, sokkal inkább dizájnban hangsúlyos megoldásokat is rejt a karosszéria, mint például a vaskos hűtőmaszkokat körülölelő világítás.

Az M Hybrid V8 első éles bevetését 2023 januárjában, a legendás daytonai futamon láthatjuk majd, addig is átfogó tesztprogramot teljesítenek az autóval, melynek első állomása a sebringi pálya volt a napokban. Az IMSA-szezonban négy versenyző vezetheti a Team RLL BMW-jét, mégpedig a korábbi DTM-pilóták, Augusto Farfus és Philipp Eng, a kvartett pedig Connor De Phillippivel és Nick Yellolyval egészül ki.

Az egységek az endurance-futamokon, így a daytonai 24 óráson is további versenyzőkkel fognak bővülni, egyikük kilétét nyilvánosságra is hozták a Red Bull által korábban kiszemelt, ám a Forma-1-es ülésről hivatalosan is lecsúszott, jelenleg az IndyCarban versenyző Colton Herta személyében.