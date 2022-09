Egyelőre még kérdéses a nagy pilótakeringőben, hogyan áll majd fel 2023-ban az AlphaTauri F1-es csapata, de minden jel abba az irányba mutat, hogy Pierre Gasly az Alpine-hoz távozik az istállótól. Helyét – amennyiben arra a Nemzetközi Automobil Szövetség is rábólint – Colton Herta vehetné át az IndyCarból.

A bökkenő az Herta esetében, hogy a szükséges 40 szuperlicenszpontja helyett csak 32 van, így elvileg nem mutatkozhatna be az F1-ben. Az FIA a hírek szerint hajlik arra, hogy kivételezzenek vele, tekintettel arra, hogy egy amerikai pilóta megjelenése jót tenne a sportágnak, továbbá arra, hogy talán túl kevés pontot osztanak az IndyCar-széria pilótáinak.

Több csapatfőnök is megkérdőjelezte azonban a döntés helyességét. Az Alfa Romeótól Frederic Vasseur szerint ez nem helyes így. “Mindenhol vannak bajnokságok, ahol lehet pontokat szerezni. Ha most az FIA meg akarja állítani a szuperlicensz-pontgyűjtést, az más történet. Megtehetik, rajtuk múlik, hogy eldöntsék ezt, túlélnénk nélküle is. Szerintem ha van egy rendszerünk, amin változtatni szeretnénk, vagy valakinek van egy változtatási kérelme a pontelosztással kapcsolatban, akkor beszélhetünk róla” – mondta.

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke is felszólalt, határozott véleménnyel. “A szabályainkat be kell tartani. Ha nem tiszteljük a saját szabályainkat és kerülőutakat keresünk, azt nem gondolom korrektnek. Ebben az esetben más dolgokra is alkalmazhatnánk ezt. Nem Coltonról beszélek, hanem a szabályokról általánosságban. Magunknak készítettük őket, aláírtuk őket, tisztelnünk kell őket” – jelentette ki az amerikai istálló irányítója.

Mindez épp elég volt, hogy a tengerentúlon kiakadjanak. “Oh, micsoda meglepetés. Az “amerikai” csapat főnöke megint nem támogatja az amerikai pilótát” – írta Twitteren a szintén IndyCarban versenyző Conor Daly.