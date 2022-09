Az úthasználati díjat, illetve a pótdíjat a fizetős utak használatáért kell megfizetni, azonban ezeknek a cégeknek a tulajdonában lévő gépjárművek után ennek rendre nem tettek eleget. A cégháló tulajdonában lévő gépjárművekkel nagyon sok esetben a gyorshajtást sem vetették meg, természetesen ezután sem fizették meg a bírságot és nem fizették a kötelező biztosításért sem, illetve tehergépjárműveket terhelő útdíjfizetésnek sem tettek eleget.

Ezzel összesen közel 400 millió forintos közigazgatási bírságot gyűjtöttek össze, amelyet szintén nem fizettek be.

Az ügyészség úgy tudja, hogy papíron sok ezer gépjármű került ezen cégek tulajdonába. A gépkocsik tényleges használói viszont a hatóságok elől rejtve maradhattak. Volt olyan cég, amely önmagában több, mint 2000 gépjárművel rendelkezett!

A cégek ugyanazon, néhány emberből álló személyi körhöz tartoztak. Az elkövetők arról is gondoskodtak, hogy a háttérben maradjanak, voltak olyan cégek, amelyeknek az ügyvezetője ingyen vagy néhány ezer forintért vállalta az ügyvezetőséget, valójában azonban semmit nem tudott a cégről. Ezáltal a cégek rendre fel tudták halmozni hatalmas tartozásaikat.

Az elmaradt díjakat a NAV adóhatósági végrehajtás útján, valamint az útdíjfizetési szolgáltató szedi be. Amennyiben ez eredménytelen, akkor a meg nem fizetett díj a költségvetésben jelentkezik hiányként. Ennél is jelentősebb azonban az a veszély, amely az autópályákon és autóutakon közlekedőket éri azáltal, hogy olyanok is részt vesznek mellettük – biztosítás nélkül – a forgalomban, akiket nem tart vissza a gyorshajtásért kiszabható bírság.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség figyelt fel a céghálóra, és a rendőrséggel együttműködve megkezdte ezek vizsgálatát. Az összegyűjtött adatok alapján az ügyben nyomozást rendeltek el, valamint cégbírósági eljárást kezdeményeztek.