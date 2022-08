Az útra vetítené ki a táblákat a Ford

Kéz a kormányon, tekintet az úton – ez a biztonságos vezetés két alaptétele. Az autó hatékony irányításához azonban egy sor egyéb információra is szükség lehet, ezek leolvasásához pedig feltétlenül le kell vennünk a tekintetünket az útról. Hagyományos esetben a műszeregységre pillantunk, miközben tizedmásodperceken át vakon haladunk (100 km/óra sebességnél egy másodperc alatt 27,8 métert, azaz csaknem egy teljes fékútnyi távolságot teszünk meg, tehát nem is olyan kevés az az idő). A modern head-up kijelzők esetében valamivel jobb a helyzet: itt a szemünk marad az úton, épp csak átfókuszál a közeli felületre, tehát ekkor is korlátozottan észleljük a forgalmat.

Az volna az ideális, ha magán az útfelületen jelennének meg a menetadatok – a Ford pedig most pont ezen dolgozik.

A megoldás kulcsa az egyre szélesebb körben alkalmazott nagy felbontású fényszóró-technológia. Ez nem egyetlen, homogén fényfoltot vetít az útra, hanem sok aprót, amiket be- és kikapcsolva kitakarhatók például a szemből érkező autók, így nem vakítjuk el őket este.

Az autóiparban már sokan próbálkoztak azzal, hogy ezt a rendszert felhasználva üzeneteket (nyilakat, figyelmeztetéseket) vetítsenek az útra, vagy éppen szórakoztató tartalmat egy falfelületre. Ezt teszi most a Ford is: kísérleti stádiumban járó technológiájuk navigációs információkat, az útminőségre vonatkozó jelzéseket képes megjeleníteni ott, ahová egyébként is nézünk: a jármű előtti útfelületen.