A tavaly bemutatott Audi A6 Sportback e-tron concept után most itt az ingolstadti márka leendő elektromos nagyautójának második verziója: az elmaradhatatlan kombi.

Elektromos óriáskombit mutatott be az Audi Elektromos óriáskombit mutatott be az Audi 1 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 2 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 3 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 4 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 5 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 6 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 7 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 8 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 9 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 10 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 11 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 12 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 13 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 14 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 15 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 16 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 17 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 18 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 19 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 20 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 21 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 22 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 23 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 24 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 25 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 26 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 27 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 28 /29 Audi A6 Avant e-tron concept Fotó megosztása: 29 /29 audi-a6-avant-e-tron Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az Avant e-tron concept (amely a gyár ígérete szerint közel áll a leendő sorozatgyártású modellhez) ugyanakkora, mint csapott hátú rokona: 496 centiméteres karosszériája 196 cm széles és 144 cm magas. A legfontosabb méretadatot, a csomagtartó térfogatát nem közölte az Audi – alighanem azért, mert egyelőre csak formatanulmányról van szó, a belső térről ugyanúgy nem esett szó, mint a Sportback esetében.

Annál inkább a technológiai részletekről, hiszen azokkal lehet igazán vonzóvá tenni egy elektromos autót. Nos, a 800 voltos elektromos hálózat, a 270 kW-os töltési teljesítmény, a 100 kW-os akkucsomag és az akár 700 kilométeres hatótávolság (WLTP) jól hangzik. Mindössze 10 percnyi töltéssel 300 kilométerrel növelhetjük meg a hatótávolságot. 5%-ról 25 perc alatt érhetjük el a 80%-os töltöttségi szintet.

Míg a Sportback közegellenállási együtthatója 0,22, az Avant a hosszú tetővonal miatt valamivel kevéssé áramvonalas, de a 0,24-es érték még mindig nagyon kedvező. Elöl öt lengőkaros, hátul több lengőkaros a felfüggesztés, a komfortról adaptív csillapítás és légrugózás gondoskodik.

A világítástechnika ismét csak megegyezik az A6 Sportback e-tron tanulmányautónál megismerttel: a rendszer többek között LED-es projektorok segítségével vetít figyelmeztető jelzéseket az autó mellett és előtt az aszfaltra, míg a digitális mátrix LED-fényszóró akár kivetítőként is szolgálhat – amíg például a töltőn lóg az autó, az utasok videójátékot játszhatnak a fedélzeten, aminek a képe nem a központi kijelzőn jelenik meg, hanem az autó előtt, hatalmas méretben kivetítve (már csak megfelelő méretű és minőségű falfelület kell hozzá).

Az A6 e-tron tanulmányokkal bevezetett PPE platformra nem csak hátsó-, de összkerékhajtású modellek is épülhetnek – ebben az esetben értelemszerűen tengelyenként külön-külön villanymotor dolgozik majd. A most leleplezett tanulmány is ilyen, két villanymotorja összesen 469 lóerőt (350 kW) ad le, ez a verzió nem egészen 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A szerényebben motorizált verziók sem lesznek azonban kifejezetten lomhák, az Audi minden verziónál 7 másodpercen belüli gyorsulást prognosztizál.

Ha videón is megnéznéd az Audi elektromos óriáskombiját, kattints ide!