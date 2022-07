Pénteken jelentették be, hogy távozik a Volkswagen vezérigazgatói posztjáról Herbert Diess, akit szeptember 1-jétől Oliver Blume, a Porsche vezérigazgatója vált, miközben jelenlegi pozícióját is megtartja. Habár a hivatalos kommunikáció szerint „közös megegyezéssel” született a döntés, a Reuters azt írja, Diess idő előtti távozása mögött valójában az áll, hogy stratégiai és kommunikációs hibái miatt lemondatták.

Ahogyan arról a hírügynökségnek egy meg nem nevezett forrás beszámolt, „Diess jelentősen megváltoztatta a Volkswagent, jobbá tette azt, de a kommunikációja szánalmas volt”. Belső források szerint a Volkswagen szavazati jogainak több mint felét, illetve a részvények 31,4%-át birtokló Porsche és Piech családok álltak leginkább a változtatás pártján.

Diess hosszú ideje volt a Volkswagen-konszern része: az Audinál kezdett gyakornokként, majd a wolfsburgi üzem központi gyártási vezetőjévé nevezték ki. 2009-ben lett a Porsche gyártási és logisztikai vezetője, 2013-tól pedig vezérigazgatóként is megválasztották. A Volkswagen vezetését a német márka dízelbotránya után, 2018-ban vette át, pozíciójából pedig szerződése lejárta előtt három évvel „menesztették”.

A most 63 éves német jövője többször is megkérdőjeleződött az elmúlt években, legutóbb tavaly ősszel, miután kijelentette, hogy a villamosításra való átállás – annak nem megfelelő koordináltsága miatt – akár 30 ezer állásba is kerülhet a Volkswagennél.