Az elektromos kabrió maga a tökéletes természetközeli élmény, hiszen fedélzetén anélkül válhatunk eggyé környezetünkkel, hogy szennyeznénk azt (legalábbis a felhasználás helyszínén). Ehhez képest nem tudunk arról, hogy bárki nagy szériában gyártana nyitott tetős villanyautót.

A MINI most bemutatta, hogy ilyet is lehetne csinálni – nem volt nehéz dolguk, hiszen csak a Mini Cooper S Convertible karosszériáját kellett ötvözni a Mini Cooper SE hajtásláncával. Ennél persze nyilván komplikáltabb volt az ügy, hiszen a vászontető miatt szükséges merevítések éppúgy tömegnövekedéssel járnak, mint az akkumulátorok, így a végeredmény meglehetősen súlyos, cserébe viszont látványos, csendes és nem is büdösít.

Világszenzáció lehetne, kár, hogy nem gyártják

A méretek és motoradatok nem változtak az eddig megismertekhez képest. Az autó 3863 mm hosszú, 1727 mm széles és 1415 mm magas, tengelytávja 2495 mm. A csomagtartó változatlanul 160 liter, tehát az akkumulátorok nem itt kaptak helyet. A villanymotor teljesítménye 184 lóerő, az autó 7,7 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. Hatótávolsága 230 kilométer, teteje 18 másodperc alatt nyitható vagy csukható, akár 30 km/óra sebességnél is.

Korábban volt arról szó, hogy a MINI 2025 táján bemutatja sorozatgyártású elektromos kabrióját, de valószínű, hogy az már egy új konstrukció lesz, hiszen a jelenlegi alapmodell már most is nyolc éves.

Alább videón is megcsodálhatod a MINI egyetlen elektromos kabrióját. Ha nem indul el magától a lejátszás, kattints a képre!