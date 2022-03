A Precept formajegyeit alkalmazza a Polestar egyedi, ragasztott alumínium platformra épülő tanulmányautója, az O 2 . Találó a név, hiszen kabrióról van szó, amelynek 2+2 üléses utasterét átjárja az oxigén – pláne, mert akkumulátoros elektromos hajtáslánca miatt használat közben nem is szennyezi a légkört.

Elektromos kabrió készült Svédországban Elektromos kabrió készült Svédországban 1 /26 646284_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 2 /26 polestar-o2 Fotó megosztása: 3 /26 646284_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept-001 Fotó megosztása: 4 /26 646283_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 5 /26 646282_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 6 /26 646281_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 7 /26 646280_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 8 /26 646279_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept-001 Fotó megosztása: 9 /26 646279_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 10 /26 646278_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept-001 Fotó megosztása: 11 /26 646278_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 12 /26 646277_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 13 /26 646276_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 14 /26 646275_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 15 /26 646274_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 16 /26 646273_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 17 /26 646272_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 18 /26 646271_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept-001 Fotó megosztása: 19 /26 646271_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 20 /26 646270_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept-001 Fotó megosztása: 21 /26 646270_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 22 /26 646269_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 23 /26 646268_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 24 /26 646267_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 25 /26 646264_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept Fotó megosztása: 26 /26 646269_20220302_polestar_o_electric_performance_roadster_concept-001 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A mérnökök nem túrakabriót, hanem roadstert építettek, a márka motorsportos előéletéhez híven. A feszes futómű, a minimális oldaldőlés és a már említett, ragasztott alumínium vázszerkezetből adódó, extrém csavarodási szilárdság pontos, közvetlen vezethetőséget ígér.

Kiemelt figyelmet szenteltek az aerodinamikai jellemzőknek: integrált légcsatornák vezetik el a menetszelet a kerekek és az oldalfalak mellett, a hátsó lámpatestek pedig légterelőként csökkentik az örvénylést a jármű mögött.

A Polestar O 2 utasterében minden puha szerkezeti és burkolóelem ugyanabból a nyersanyagból: újrahasznosított poliészterből készült – de persze más és más gyártási eljárással. Ez egyszerűbbé teszi a későbbi újrahasznosítást, és elősegíti a körkörös gazdaságot, arról nem is szólva, hogy csökkenti a tömeget és a hulladék mennyiségét.

A vázszerkezet különböző pontjain szintén találunk újrahasznosított alumíniumelemeket. Ezeket minőségük szerint címkézték, ami elősegíti későbbi újrahasznosításukat, illetve megakadályozza, hogy a kiváló minőségű alumíniumot bekeverjék az egyszerűbb jellemzőkkel bíró alumíniumok közé.

A Polestar O 2 nemcsak a környezetre, hanem a társadalmi trendekre is odafigyel. Az autóhoz egy kameradrón is tartozik, amellyel menet közben készíthetünk felvételeket az autóról. Az utastér mögötti, szélcsendes területről akár menet közben is felszállhat (90 km/óráig) a drón, a vezető pedig választhat a hangulatos és sportos felvételi módok közül. A drón automatikusan tér vissza az autóhoz, a felvétel a fedélzeti 15 colos érintőképernyőn megtekinthető, megvágható, és meg is osztható – persze, csak álló autónál.