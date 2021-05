Amikor a Mini meghozta a döntést, hogy átáll a tisztán elektromos modellek gyártására, felreppent a hír, hogy az új jövőképben nincs helye az olyan rétegmodelleknek, mint a kabrió. Most hivatalosan is nyilatkozott a kérdésben a gyár, és jó hírünk van: az új, elektromos modellszériába belefér a kabrió is, olyannyira, hogy 2025-ben már be is mutatkozik.

Az emisszió- és zajmentes kabriózás az egyik leglogikusabb fejlesztési irány volna, az autógyártók azonban mégsem haraptak rá az ötletre. Jelenleg két elektromos modell: a Smart Fortwo és a Fiat 500 kapható vászontetővel, de egyiket sem neveznénk teljes értékű kabriónak.

Ott van még aztán a Wuling Hongguang Mini EV, amelynek kabrió változatát néhány hete előlegezte meg a gyártó, és állítólag már 2022-től gyártásba is veszik. A közelmúltban a Volkswagen is belengette az ID.3 nyitható tetős változatát, de azóta semmi hír az autóról.

Lassan két éve, hogy bemutatkozott a tisztán elektromos MINI Cooper SE, 184 lóerős villanymotorral, akár 270 kilométeres hatótávolsággal. Ez azonban még a korábbi, belső égésű motorokhoz kifejlesztett padlólemezre épül; az új generációs elektromos típusokhoz ezzel szemben egyedi platformot fejleszt a gyár.