A 2001-es Crossblade sokat tett a Smart arculatáért, a minimalista roadster vagánysága a városi törpe polgári változatait is felértékelte. Ugyanez az elképzelés köszön vissza a holnap bemutatandó Forease tanulmányban, bár ezúttal nem a Smartot, hanem az elektromos közlekedést kell dögössé tenni – muszáj, hiszen a márka már idén is csak villanyautót árul Észak-Amerikában, és 2020-tól Európában is kivezeti kínálatából a belső égésű motoros verziókat.

A dögös a kényelmetlennel kezdődik: tető nincs, szélvédő is csak annyi, hogy a bogarak a szánk helyett a szemünkbe csapódjanak. A kormánykerék karimája felül hiányzik, talán hogy a helyes kéztartásra kényszerítse a sofőrt. A biztonságról ugyanakkor nem mondtak le a tervezők (hiszen a halál nem dögös), így az ülések mögött dudorok szolgálnak bukókeretként.

A zöld-fehér színvilág egyértelműen utal az elektromos hajtásra, a tanulmány teljes egészében a szériakivitelű EQ Fortwo Cabriolet modellre épül, és mint ilyen, tökéletesen alkalmas a közlekedésre (mínusz bogarak a szemben).