Az EQS luxuslimuzinnal azonos néven (pontosabban EQS SUV címke alatt) fogja forgalmazni elektromos csúcsterepjáróját a Mercedes. Az autót a szintén hamarosan érkező EQE SUV szabadidőjárművel együtt az USA-ban, Alabama államban fogják gyártani, ahol ehhez kapcsolódóan már megkezdte működését egy vadonatúj, szénsemlegesen üzemelő akkumulátorgyár.

Minden eddiginél nagyobb villanyautót épít a Mercedes Minden eddiginél nagyobb villanyautót épít a Mercedes 1 /10 Wintersporting Schweden 2022 Fotó megosztása: 2 /10 Wintersporting Schweden 2022 Fotó megosztása: 3 /10 Wintersporting Schweden 2022 Fotó megosztása: 4 /10 Wintersporting Schweden 2022 Fotó megosztása: 5 /10 Wintersporting Schweden 2022 Fotó megosztása: 6 /10 mercedes-eqs-suv-elozetes-5 Fotó megosztása: 7 /10 mercedes-eqs-suv-elozetes-4 Fotó megosztása: 8 /10 mercedes-eqs-suv-elozetes-3 Fotó megosztása: 9 /10 mercedes-eqs-suv-elozetes-2 Fotó megosztása: 10 /10 mercedes-eqs-suv-elozetes-1 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az akár hétüléses kivitelben is rendelhető EQS SUV-ról egyelőre nincs túl sok információ. A leendő utastér részleteit azonban most megmutatta a cég. Ezeken nem látszik, hogy a két különálló, harmadik sori ülést megemelték, így elvileg kényelmesebbek, mint a GLE szabadidőjármű leghátsó székei. Azt is elárulták, hogy a második soron elektromosan állítható az üléshelyzet, valamint hogy a csomagtartóban akár négy golfzsák is elfér.

Akárcsak az EQS szedán esetében, a műszerfalat itt is egyetlen gigantikus kijelzőcsoport borítja. A közös üveglap alatt elhelyezett kijelzőkön kívül a második üléssoron is találunk monitorokat, ha megrendeljük a szórakoztatórendszert, amely egyébként Dolby Atmos hangosítással teremt szuverén multimédiás élményt.

Speciális vezérlés ügyel arra, hogy az első utas előtt megjelenített tartalom ne terelhesse el a vezető figyelmét: ha a kameraalapú szenzor azt észleli, hogy a sofőr abba az irányba sandít, elsötétíti a képernyőt. Hogy ez hogyan összeegyeztethető a jobb oldali külső tükör használatával, az egyelőre nem világos.

Az utastérben hétféle színkombináció és változatos bőr- és faanyagok közül válogathat a vevő, de olyan innovatív megoldások is rendelkezésre állnak, mint a lézerrel perforált magnóliafa panel, amelynek apró lyukaiba acélintarziát préselnek. Az autóból az aktív szenes légszűrő sem hiányozhat, amely extrém hatékonysággal tartja távol az utastértől a port, a pollent és egyéb szennyezőanyagokat.

További részletekre az április 19-i világpremiert megelőzően számítunk.