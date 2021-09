Az átlagembert elsősorban a hatótávolság érdekli a villanyautókkal kapcsolatban. A Mercedes-Maybach EQS előtanulmánya esetén 600 kilométer körüli értékről beszélhetünk, ám hogy a luxusmárka ügyfélkörét mennyire hidegen hagyja a műszakiság, jól mutatja, hogy ezen kívül semmilyen adattal nem szolgált leendő típusáról, amely várhatóan 2023-ban érkezik meg a szalonokba.

Nincsenek tehát műszaki adatok, van viszont helyette rengeteg kényelmi szolgáltatás és exkluzív formai elem, a fehér zongoralakk felületektől kezdve a tengerkék színvilágig, amely párosítás a belső térben a mediterrán vidék hangulatát kelti.

Ha tehát túlléptünk azon a dilemmán, hogy a Mercedes-Benz EQS szedánból hogyan lett Mercedes-Maybach EQS crossover (úgy egyébként, hogy 2022-ben SUV-osítják a Mercedes EQS-t), elmerülhetünk a részletekben: az orrt és a fart díszítő vékony, függőleges krómsávokban, a kötelezően alkalmazott, kéttónusú fényezésben, a 24 colos, exkluzív kialakítású keréktárcsákban.

Mást is tud persze az EQS tanulmány: az ajtókilincsek automatikusan emelkednek ki, amint megközelítjük a kocsit, a vezetőoldali ajtó pedig magától fel is tárul. Ha nagyon előzékeny szeretne lenni, a vezető a fedélzeti multimédiás felületről a hátsó ajtókat is kinyithatja, illetve vélhetően erre okostelefonjáról is lehetősége van.

Az utastér gyönyörű és hangulatos – kivéve, hogy valójában nem építették meg, kizárólag virtuálisan létezik. Az első ülések a Maybach S-osztályt idézik, ahogy a hátsók is, de mivel magasabbra került az ülőlap, a lábszártámasz még nagyobb lehetett. A padlót műszőrme borítja.

A padlókonzol lebegve húzódik végig az utastéren, legérdekesebb részlete a beépített váza, amelyben friss virágot helyezhetünk el. Alatta tágas rekesz szolgál mindenféle apróság tárolására, de kérhető ide asztalkatartó, pezsgőspohár-szekrény vagy hűtőláda is.

Az ajtópanelen szintén lebegni tűnnek a könyöklők, a fehér krómdekort rózsaarany részletek dobják fel, az ajtókárpit speciális kidolgozású bőr.