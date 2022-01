Másfél évvel azután, hogy hivatalosan is bejelentették: felhagy európai tevékenységeivel a Mitsubishi, most fontos bejelentést tett a márka: 2023-ban megújult az ASX, és Európában is kapható lesz.

A hír nem teljesen váratlan, hiszen tavaly tavasszal már visszakoztak a japánok. Ekkor jelentették be, hogy a velük közös cégcsoportba tartozó márkák: a Nissan és/vagy a Renault által gyártott típusokat fogják Mitsubishi néven (is) forgalmazni Európában.

Az új ASX hibrid és plug-in hibrid hajtásláncokkal kerül forgalomba, ami egybevág a Renault és a Nissan termékstratégiájával. A Renault Austral például hibridként érkezik hamarosan a piacra, míg a Nissan Qashqai legizgalmasabb verziója egy fedélzeti áramfejlesztővel felszerelt villanyautó lesz.

Az ASX azonban ezeknél kisebb lesz, hiszen a cégcsoport CMF-B padlólemezére épül majd, ugyanarra, amire a Renault Clio és Captur, vagy a Nissan Juke (és ennek a platformnak a villamosított verzióját kapja meg az új generációs Nissan Micra.) Az újonc a spanyolországi Valladollidban, a Renault helyi üzemében készül majd, ugyanott, ahol a Renault Captur.

Tekintve, hogy a Captur full hibrid és plug-in hibrid hajtáslánccal egyaránt elérhető, aligha lövünk mellé, ha ennek a modellnek az átirataként tekintünk az érkező ASX-re.

A leendő modellről közölt, titokzatos kép nem sok részletet mutat meg. Az azonban látható, hogy az új ASX nem követi a jelenlegi modellek szögletes formavilágát, különösen tetővonala lesz íveltebb. Az orrkialakítás is gömbölyded, és bár a lámpatestek pontos formája, illetve a lámpa/hűtőrács arány nehezen vehető ki, annyi bátran kijelenthető, hogy a márkán belül egyedinek számító dizájnt kaphat az ASX.