A mai napon váratlan bejelentést tett a Renault és a Nissan, a Mitsubishi gazdái: a japán márka mégsem vonul ki az európai piacokról, hanem az anyavállalat bizonyos típusait fogja forgalmazni, átdolgozott formában.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ez az „átdolgozás” csak az emblémára fog-e vonatkozni, vagy az autók általános dizájnjába is belenyúlnak-e, vagy esetleg a technikai tartalom is módosul. Ez utóbbi a legkevésbé valószínű, ugyanakkor nem sokáig kell találgatni: már 2023-ban megérkezik az első két közös modell. Mellettük egy harmadikat is forgalmazni fognak: ez az Eclipse Cross plug-in hibrid változata (képeinken) lesz.

Nem az összes európai ország örülhet a francia-japán koprodukciónak, egyelőre azonban nem nevezték meg a potenciális piacokat.