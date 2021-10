Első bemutatkozása óta rendkívül népszerű a Mitsubishi PHEV, amely a világon az elsők között ötvözte a szabadidőjárművek helykínálatát, praktikumát és trendi karakterét a takarékos, sokoldalú plug-in hibrid hajtáslánccal.

Noha Európából már kivonult a Mitsubishi, a világ jóformán összes többi piacán változatlanul zajlik a fejlesztés és az értékesítés, így idén bemutatkozott az Outlander negyedik generációja, most pedig annak plug-in hibrid kivitele.

Megjelenésében a 2019-es Engelberg Tourer tanulmányautót idézi, annál valamivel kecsesebb az Outlander. Nem csak a formavilág újult meg: vadonatúj az egész konstrukció, a nagy szilárdságú padlólemeztől kezdve az összkerékhajtási rendszeren át az üzemmódválasztó programig.

Bár mostantól csak egyéni vagy szürkeimportban juthat Európába Outlander, a plug-in hibrid variánssal alighanem így is sokszor találkozhatunk majd az utakon. Ahogy a modell többi fődarabja, a PHEV hajtáslánc is új fejlesztésű. Az akkumulátor kapacitása 20 kWh-ra nőtt, amivel szabványos mérés szerint akár 87 kilométert tehetünk meg tisztán elektromos üzemben. Emellett az üzemanyagtartály méretét is megnövelték a mérnökök, így az összesített hatótávolság is megnőtt.

Szintén nagyobb a kombinált rendszerteljesítmény; pontos értéket egyelőre nem közöl a Mitsubishi, de a 224 lóerős elődnél „körülbelül 40 százalékkal” erősebb az új modell, szóval nagyságrendileg 310 lóerős lehet. Az első villanymotor 85, a hátsó 100 kW-os, ezek kombinált teljesítménye tehát 252 lóerő, és ehhez jön még hozzá a 2,4 literes benzinmotor. A rendszer négyféle üzemmódban használható, hibrid és elektromos mellett kérhetünk töltésmegtartást, illetve akkumulátortöltést.

További újdonság az egypedálos vezethetőség, amely gázelvételkor kellő regeneratív fékhatást fejt ki ahhoz, hogy lépést tartsunk a forgalommal. Mindkét tengelyen nyomatékvektor-szabályozó rendszer osztja meg szükség szerint az erőt a bal és jobb kerék között, míg az első és hátsó tengely közötti nyomatékmegosztást aktív rendszer felügyeli. Az összkerékhajtás hétféle üzemmódban szabályozható, a takarékostól a sportosig, az aszfalttól a havon át a sárig.

Szintén heten vannak az utasok, ha úgy szeretnénk: miután a hátsó villanymotort integrálták a vezérlő egységgel, elegendő hely maradt az autóban ahhoz, hogy egy harmadik üléssort is beépítsenek.

A Mitsubishi Outlander PHEV fejlett vezetőtámogató rendszereket (pl. navigációs adatokat is felhasználó adaptív tempomatot) alkalmaz, az alapvető rendszerparaméterek okostelefonról ellenőrizhetők, illetve van egy korlátozó funkció is, amivel a szülők szemmel tarthatják gyermekük mozgását, ha kölcsön adták neki az autót.



A modell decembertől kapható Japánban, más piacokon 2022 során, fokozatosan vezetik be. Részletesebb műszaki adatokra az értékesítés kezdete környékén számítunk.