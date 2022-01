A TOK 258 forgalmi rendszámú Morgan Plus 4 SuperSports 1962-ben megnyerte a 2,0 literes géposztály versenyét a Le Mans-i 24 órás futamon. Mintegy 150 kilométer/óra átlagsebességgel haladt, a 24 óra alatt több mint 3540 kilométert téve meg. Ennek az autónak a jól dokumentált stíluselemei köszönnek vissza azon a limitált szérián, amely mindössze 61 példányban tiszteleg az egykori győztes előtt.

Az eredeti autó sötétzöld fényezéséből, valamint egy, a korabeli ügyfelek körében igen népszerű piros árnyalatból adódott a Plus Four LM62 karosszériaszíne. A fehér keménytető alapfelszerelés; ugyanilyent használtak az egykori versenyautón is. Szintén korhű a grafikai csomag, amely a 26-os rajtszám mellett hátsó LM62 emblémát, ezüstszínű drótküllős keréktárcsákat, a Le Mans-i versenyautón alkalmazott üzemanyagtöltő sapkát, valamint módosított hátsó burkolatot tartalmaz. Ezeken túl kiegészítő fényszórók, fényezett A-oszlopok, fekete első légterelő, mohair oldalsó burkolat, valamint az annak és az oldalablakoknak az elpakolására szolgáló, hímzett táska, továbbá fekete végcsövekben végződő sportkipufogó rendszer teszi különlegessé az autó megjelenését.

Az utastérben sorszámozott plakett, lézer-gravírozott bőr ajtóbehúzók, valamint hímzett fejtámaszok különböztetik meg az autót mezei rokonaitól. Selyemfényű gumiszőnyegek, festett kormány-agy, valamint fa műszerfal- és padlókonzol-burkolat is jár a kocsihoz. Ezen kívül rendelhetünk vászontetőt, speciális kerékcsavarokat, egyedi sportkormányt, a fényszórók leragasztására szolgáló sablont, valamint krómozott belső visszapillantót.

A Plus Four LM62 bal- és jobbkormányos kivitelben, kézi és automata sebességváltóval egyaránt megrendelhető, az induló ár 79 ezer font (kb. 33,6 millió Ft.)