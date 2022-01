Sikeresnek értékelte a Ford 2021-es szereplését Szabó Attila, a Ford hazai ügyvezető igazgatója, aki sajtótájékoztatón elmondta, a csökkenő hazai újautó-piacon, a személy- és haszongépjármű-eladásokat egyaránt figyelembe véve a márka végzett az értékesítési lista első helyén. Összesen 17487 darab járművet helyeztek forgalomba a csökkenő magyarországi piacon.

A tavalyi év értékesítésében olyan újdonságok szerepeltek, mint a tejesen elektromos Mustang Mach-e, illetve a full hibrid és konnektorról is tölthető hibrid hajtáslánccal is elérhető Kuga. Ősszel érkezett nagycsaládos kedvezménnyel is elérhető S-Max és Galaxy Full Hybrid verziója is, illetve új változatokat kapott a Ranger.

A Ford a 2022-es újdonságai közé tartozik a Focus és Fiesta megújult változata, amelyek 48 voltos hibrid hajtásláncába új, hétfokozatú automata sebességváltó kerül. Érkezik a SYNC 4 fedélzeti rendszer is hozzájuk, 13,2 colos képernyővel. Idén megjelenik az elektromos Mustang Mach-E csúcsváltozata a GT is, amely 487 lóerővel és 860 Nm-es nyomatékkal bír. A GT -t nevéhez illően egyedileg hangolt hajtáslánccal, futóművel és fékrendszerrel szerelik. Mi már vezettük a Mach-e GT-t, olvasd el milyennek láttuk!

Az év második felében mutatják be a vadonatúj Tourneo Connect személyautót, a hétüléses modell kétféle tengelytávolsággal és készül. A megújult külső egyelőre csak a személyautó változathoz tartozik, az áruszállító marad a jelenlegi megjelenéssel.

Szintén 2022 második felében érkezik a teljesen elektromos E-Transit, amelynek prototípusait már tesztelik Európa útjain. 67 kWh hasznos akkumulátor-kapacitásával a WLTP-ciklusban mért hatótávolsága eléri a 350 km-t. Az akkumulátor a karosszéria alatt kapott helyet, így a raktér akár 15,1 köbméteres is lehet – vagyis ugyanakkora, mint a hátsókerék-hajtású, dízelmotoros Transitban.

A Ford hazai vezetője elárulta, hogy jelentős beruházások indultak a következő Ranger gyártása kapcsán, de a jelenlegi leváltásával – annak sikeressége okán – nem sietnek, így csak 2022 év végén érkezik. Az új generációs Rangerben – amely a VW Amarok alapját is adja – V6-os turbódízel is elérhető lesz.